Obce na Pardubicku odmítají vysokorychlostní trať, Správa železnic zváží nové trasování

Jedna z variant prochází v Přelovicích i zastavěným územím. Další dvě varianty by podle starosty Přelovic Miloše Kocha (nestr.) vedly jen sto metrů za hřištěm, sousedská setkávání by tak narušoval hluk z vlaků. „Já bych měl chránit zájmy lidí tady a jim to nepřinese naprosto nic. Protože když jedu do Prahy, jsem za pět minut v Přelouči a za dalších 55 minut v Praze. Když bych použil vysokorychlostní trať, musel bych se dostat do Pardubic – to bude půl hodiny – a potom mně to ušetří dejme tomu deset minut,“ nastínil.

Ve vesnici Chýšť by trať zase přeťala celý katastr obce. „Nám to oddělí Chýštský rybník, kam lidi chodí i na procházku. Už teď slyší lidi dálnici jako takovou a teď tady mít ještě vlak – nemyslitelné,“ kritizuje starosta Miroslav Sirůček (nestr.).

Z Prahy do Pardubic za 36 minut

Žádné výhody plánované rychlodráhy nevidí ani okolní obce. Minulý týden proto společně navrhované trasy odmítly, vlastní ale zatím nenavrhly. „Správa železnic obdržela odmítavé stanovisko s nesouhlasem k jakékoliv variantě, které navíc zpochybňuje i význam trati jako takový. Ten je ale pro Královéhradecký i Pardubický kraj obrovský,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podle Správy železnic by se lidé z Prahy do Pardubic dostali vlakem za 36 minut, do Chrudimi do jedné hodiny a na Orlickoústecko by cesta zabrala lehce přes hodinu. Po kolejích by mohly vlaky jezdit až 320 kilometrů v hodině. „Stále se tvrdí – jde o nějaký kompromis. Ale každý starosta bude tlačit na to, aby to bylo výhodné zrovna pro tu jeho danou lokalitu,“ poznamenal Sirůček.

Vysokorychlostní trať by musela na své trase překonat i významnou středověkou kulturní památku – Opatovický kanál. Samotná výstavba trati by pak měla začít po roce 2030.