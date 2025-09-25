O nadcházejícím víkendu nepojede v Praze kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského, informovala mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Podnik v době výluky zavede náhradní tramvajovou dopravu a posílí tramvajovou linku číslo 26.
O víkendu nepojede metro A mezi stanicemi Dejvická a Želivského
Podnik ve stanicích na trase A modernizuje vlakové zabezpečovače od roku 2022, dokončením stanic Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad o tomto víkendu bude projekt podle Řehkové hotov. Obdobnou modernizaci podnik uskutečňuje také na lince C.
DPP o víkendu zavede náhradní tramvaje XA, které pojedou v trase Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Vinohradská vodárna – Flora – Želivského – Nové Strašnice.
Tramvaje 26 budou v úseku mezi Dědinou a Strašnicemi jezdit dvakrát častěji než o běžném víkendu. Pro dopravu na letiště, kam standardně jezdí trolejbusy od stanice metra A Nádraží Veleslavín, doporučuje podnik využít posílenou autobusovou linku 100 jezdící od stanice metra B Zličín.