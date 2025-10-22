O skauting je rekordní zájem. Nové středisko otevřeli v Plzni

Plzeňské skautské středisko Střela otevřelo nové vzdělávací centrum a mezinárodní základnu v Českém údolí na okraji města u Borského parku. Zájem o skauting v Česku v posledních letech roste – organizace má nyní přibližně 78 tisíc členů. Především menší děti však musejí na přijetí čekat i několik let.
Nová základna vznikla na místě zchátralého bytu správce a sociálního zázemí původního areálu. „Kdysi tu mělo vyrůst obrovské školicí centrum pro svazáky. Nakonec ale vznikla jen tato budova. Ruinu jsme získali v roce 2003 z Fondu dětí a mládeže a hned začala příprava projektu,“ popsal Luboš Hejna ze Střely.
Po dvaceti letech, kdy byla největší překážkou nedostatečná finanční podpora, se podařilo stavbu zahájit. „Stavba začala v roce 2023 a finančně nás nejvíce podpořilo ministerstvo školství,“ doplnil skautský vedoucí Jiří Jonáš. Kromě ministerstva přispěly také Plzeňský kraj, město Plzeň, centrální městský obvod a další.
„Třicet čtyři let poté, co jsem poprvé přišel do Českého údolí, jsem si tu poprvé umyl ruce v teplé tekoucí vodě,“ řekl místostarosta organizace Junák – český skaut Petr Vaněk. Doposud totiž skauti v místních klubovnách vodu zavedenou neměli a topili si v kamnech.
V přízemí nové budovy je sál, který lze rozdělit na tři menší klubovny, zázemí s vybavenou kuchyní až pro osmdesát strávníků a prostorné toalety se sprchami. „V patře je velký sál pro setkávání až stovky lidí, který nám dosud chyběl,“ doplnil Hejna.
Místo pro setkávání skautů z celé republiky i ze zahraničí
„Máte neodmyslitelnou roli ve společnosti – vzděláváte naše děti a mládež, formujete je a předáváte jim úctu, respekt, odvahu i ochotu pomáhat druhým. To jsou vlastnosti, které jsou čím dál důležitější,“ uvedla při slavnostním otevření náměstkyně primátora Lucie Kantorová (ANO).
Základna bude v provozu celoročně včetně víkendů a poslouží nejen skautům, ale i široké veřejnosti. Pořádat se zde budou přednášky, divadelní představení i aktivity pro rodiče s dětmi a seniory.
„Budou se tu potkávat především skauti z Plzně, ale i z celé republiky a světa. Pořádat se tu budou vzdělávací kurzy pro dospělé vedoucí,“ uvedl Luboš Hejna. Skauti chtějí zároveň nabídnout prostory i ostatním neziskovým organizacím s podobným zaměřením. Už nyní zde působí dětská skupina a softbalisté.
Na nádraží strhávali skautům domovenky z rukávů
„Jsem ročník 1944, neměl jsem možnost skautovat. Soudruh Gottwald to v roce 1950 zakázal a až do roku 1968 se o skautingu nesmělo ani pípnout. Takže jsme jezdili na tramp,“ vzpomíná jednaosmdesátiletý Pavel „Slim“ Pokorný, jeden z prvních vedoucích ve Střele.
Připomněl také, že policisté tehdy trampům na nádražích strhávali domovenky z rukávů. V roce 1968 se znovu začaly formovat oddíly a o rok později se v Českém údolí začala stavět první klubovna 53. oddílu. V roce 1970 ji ale museli skauti předat organizacím Pionýr a SSM.
Na čekací listině jsou už čtyřleté děti
„Zájem o skauting v posledních letech výrazně roste. Oddíly nové děti odmítají, mají dlouhé čekací lhůty. Snažíme se, jak to jen jde, ale největším limitem je kapacita vedoucích,“ uvedl vedoucí projektu Martin Jonáš.
Podle něj je nedostatek i vhodných vzdělávacích prostor. Nová budova proto nabídne zázemí pro různé typy aktivit. „Na čekací listinu se hlásí děti už ve čtyřech nebo pěti letech. Čeká se jeden až tři roky, protože kapacita oddílů je omezena počtem vedoucích i prostory. Novostavba nám rozšíří klubovny, hlavně pro menší děti,“ doplnil Hejna. Čekajících dětí na přijetí jsou podle něj nižší tisíce, nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji.
„Po celém Česku evidujeme zhruba sto míst – tedy sto středisek nebo skautských oddílů –, které potřebují zrekonstruovat klubovnu, přesunout se do vyhovujících prostor nebo postavit nové zázemí,“ spočítala mluvčí organizace Junák – český skaut Barbora Trojak.