Uhlíky z ohně, u kterého skládala slib, skautka uchovává šest dekád

„Měly jsme noční hlídky, poklad jsme hledaly a různé soutěže, bylo to úžasné. O půlnoci jsem skládala slib u ohně, to byl veliký zážitek. Uhlíky z toho ohně mám schované doteď,“ říká skautka.

Danuše Ducháčková nemohla jako dcera živnostníka ani studovat. Uměla anglicky, tak nastoupila do zahraničního oddělení Průmyslových staveb. „Za dva roky jsem byla vyslaná do Sýrie jako sekretářka vedoucího výstavby,“ říká. „To byla pro mě velká škola života. Být sám takhle daleko, umět si se vším poradit. Procestovali jsme Sýrii, všechny ty památky, které už jsou bohužel dneska hodně rozbité,“ vzpomíná.

Vypráví, že ještě asi rok se dívky snažily setkávat pod hlavičkou vodáckého oddílu. Ale skautský duch už v tom nebyl, a tak se společenství nakonec rozpadlo. „Já jsem byla ráda, že oba moji synové chodili do Skautu, že byli takoví moji pokračovatelé. My jsme bydleli v Bystřici nad Pernštejnem a tam měli oddíl,“ říká pamětnice. Na skautský tábor se byla za chlapci podívat.

Splněný sen

Po návratu se seznámila s manželem díky televizní soutěži Deset stupňů ke zlaté. „Já jsem ho z té soutěže znala. Tak jsme se setkali před divadlem. Doprovodil mě domů a od té doby jsme spolu, už čtyřicet sedm let,“ říká.

Manželům se narodili dva synové. Když bylo staršímu šest let, přijali paní Danuši konečně na filozofickou fakultu, na dálkové studium češtiny a angličtiny. „Nikdy jsem se nevzdala myšlenky, že budu učitelkou. Já jsem jí chtěla být asi od tří let,“ poznamenává.

Soukromě pomáhá studentům dodnes. „Snažím se to, co v sobě mám, dávat zase dál. Učení byla prostě moje láska,“ dodává.

Otevření hranic

Sametová revoluce ji zastihla na konci studia. Po otevření hranic s manželem hodně cestovala. „Prakticky každý rok jsme se jeli někam podívat, abychom si vynahradili to, že jsme nemohli nikam jet,“ rekapituluje.

Otevřené hranice pro ni nejsou samozřejmost. „To si dnešní děti ani nedovedou představit, jaká je to úžasná věc cestovat. Jaká je to úžasná věc studovat, aniž by někdo zjišťoval, co dělal váš dědeček, pradědeček, tatínek nebo někdo jiný. Prostě, buď na to máte, nebo nemáte,“ poznamenává.

Život dnešních mladých se podle ní ubírá jiným směrem, i vlivem moderních technologií. „Já jim závidím jen tři věci. Že mohou cestovat, studovat a že se mohou věnovat svým zájmům. A nikdo jim nemluví do toho, jestli chodí do Skautu, nebo ne,“ uzavírá.