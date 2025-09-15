Narušenou statiku budovy mezi Moravským a Jakubským náměstím v Brně, v níž sídlilo Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, nechá město příští rok opravit. Zhotovitel projektové dokumentace na statické zajištění nedávno získal kladné stanovisko hasičů a je tedy možné připravit žádost o stavební povolení, sdělil v pondělí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Na posun upozornil web iROZHLAS.cz.
Narušenou statiku budovy kina Scala v Brně zajistí v příštím roce město
U domu před dvěma lety posudek potvrdil, že železobetonová konstrukce je nevyhovující a nesplňuje normy pro to, aby mohla plnit funkci nosné konstrukce. Podle dřívějších odhadů odborníků vyjde zajištění statiky na třicet až čtyřicet milionů korun. Aby mohl dům opět sloužit kulturnímu provozu, je potřebná rekonstrukce za stovky milionů korun.
Radní začátkem roku vybrali společnost, která pracuje na projektové dokumentaci pro nutné zajištění budovy. Díky získání kladného stanoviska hasičů může město připravit žádost o stavební povolení.
„Bude se týkat první fáze oprav, tedy nutného statického zajištění budovy. Na starost to bude mít město. Práce mohou začít po získání povolení a vybrání zhotovitele. Předpokládáme v průběhu příštího roku,“ sdělil Poňuchálek. Cena podle něj bude jasná až po dokončení dokumentace, asi za měsíc či dva.
Brno dříve budovu nabízelo Masarykově univerzitě
Město dříve nabídlo Masarykově univerzitě, aby budovu odkoupila za symbolickou korunu a následně ji ve vlastní režii upravila. Představitele univerzity od koupě odrazovala cena potřebné rekonstrukce za stovky milionů korun. Škola proto požádala vedení města o prověření možnosti opravy rozdělit do více etap. „Zástupci města jsou s Masarykovou univerzitou v kontaktu. O tom, co bude následovat po zajištění domu, se bude jednat,“ dodal Poňuchálek.
Kino Scala i Divadlo Bolka Polívky jsou od léta 2023 na základě vyjádření statika zavřené. Kino funguje v nouzovém režimu a promítá ve spodním foyer budovy. Divadlo působí v Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí, který pro něj dalo město upravit.