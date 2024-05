Na Rohanském ostrově v Praze jsou v plánu tisíce bytů. Vyrůst tam má i nová základní škola

Stavební firmy teď v několika pražských lokalitách staví tisíce nových bytů. Vzniknout mají i na Rohanském ostrově, a to více než dva tisíce bytových jednotek. Developer tam slíbil dát i skoro miliardu korun na novou základní školu a park. Příspěvek ale nejdřív půjde do speciálního fondu, který má v metropoli sloužit právě k zaplacení chybějících škol nebo silnic v budovaných lokalitách.

Na Rohanském ostrově má být celkem dva a půl tisíce bytů. První už stojí a další se začnou prodávat zakrátko. Většina z nich je však stále jenom na papíře. To je i případ základní školy pro téměř tisícovku žáků.

„Škola vznikne v podstatě v centru města a zároveň v přírodní krajině, kterou tady skýtá Vltava a okolní zelené plochy. Škola bude fungovat v podstatě jako takové komuniktní centrum,“ vysvětlil architekt společnosti Igloo architekti Igor Šimon.

Výstavba školy má stát zhruba jednu miliardu korun, bez příspěvku developera by podle zástupců městské části Praha 8 vzniknout vůbec nemohla. „Měla by dostatečně pokrýt potřeby celého mikroměsta, které vznikne. To území by mělo obsahovat kombinaci pro práci, bydlení a život lidí,“ popsal člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz.

„My jsme poměrně intenzivně jednali s investorem o podobách veřejného prostoru,“ uvedl místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj Radomír Nepil (ANO).