Na přestavěnou křižovatku si v Hradci teprve zvykají, auto tam vjelo do protisměru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Události: Křižovatka Mileta
Zdroj: ČT24

Na přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se v pondělí ráno po dvou letech vrátily linky městské hromadné dopravy. Pro ostatní provoz silničáři křižovatku otevřeli už v sobotu 25. dubna, původně ji zamýšleli otevřít v noci z neděle na pondělí. Policie počítá s tím, že si řidiči budou na změny v dopravním značení na místě zvykat, posílila proto hlídky a žádá řidiče, aby byli opatrní.

Během pondělní ranní dopravní špičky křižovatka obstála. Kolony se tvořily až kolem desáté hodiny, kdy pracovníci dopravního podniku instalovali trakční vedení pro trolejbusy a na hodinu tak uzavřeli jeden z odbočovacích pruhů.

„Je to zmatek, teď nevím, jak se dostanu doprava. Ale už jsem to dala do navigace, takže uvidíme,“ poznamenala řidička Michaela Stanovičová. „Co na to říct. Už tady jsme půl hodiny,“ postěžoval si Milan Bartoníček.

Auto v protisměru

Dopravní kamery během soboty zachytily i řidiče jedoucího po křižovatce v protisměru. Právě tak se totiž během oprav správně jezdilo. Dotyčný si ale po několika metrech svou chybu zřejmě uvědomil a začal se otáčet.

„Je potřeba apelovat na řidiče, aby sledovali aktuální dopravní značení, chovali se ohleduplně a ukázněně, aby nedocházelo ke kolizím a problémům. V místě budou situaci monitorovat posílené hlídky. Jsme připraveni v případě komplikací zasáhnout,“ řekla v pondělí policejní mluvčí Martina Jandová.

Studio ČT24: Otevření křizovatky Mileta v Hradci Králové
Zdroj: ČT24

Tucet linek MHD se vrátil na své trasy

Na své dřívější trasy vyjelo dvanáct linek městské hromadné dopravy. Cestujícím dopravní podnik otevřel novou zastávku Kampus v Hradecké ulici. Autobusy a trolejbusy opět zastavují na zastávkách U Dvora, Univerzita obrany a Třebeš, odbočka ve Zborovské ulici. Zrušena naopak byla náhradní zastávka U Dvora v Domečkově ulici.

Přestavba semaforové křižovatky začala předloni v dubnu, přičemž přinesla objížďky a různá omezení. K vyšší bezpečnosti a zrychlení dopravy na křižovatce, přes niž denně projedou desetitisíce aut, mají pomoci zejména čtyři podchody pro chodce a cyklisty pod rameny křižovatky.

Před přestavbou se v okolí Milety, u níž jsou fakultní nemocnice, kampus univerzity a záchranná služba, často tvořily kolony. Dílo za 634 milionů korun je největší přestavbou městské křižovatky v tuzemsku, město o ni usilovalo přes dvacet let.

V Hradci se otevře křižovatka Mileta. Úseky dálnic budou opět zpoplatněné
Přebudovaná křižovatka Mileta na silničním okruhu Hradce Králové

Dokončení „malé Milety“

Stavbaři na křižovatce dál pracují především na dokončení takzvané malé Milety, do které napojí příjezd Benešovou ulicí z největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí. Dodělají také tři ze čtyř zmíněných podchodů. Ten pod ramenem vedoucím do centra města slouží od loňského podzimu.

Do konce května by stavbaři chtěli otevřít podchod pod ramenem Milety směrem k Labi, a to i s napojením cyklostezek a s novou zastávkou MHD u fakultní nemocnice. Do přelomu července a srpna hodlají dokončit napojení malé Milety na Benešovu třídu a dodělat dvoupruhový pás podél základny zdravotnické záchranné služby.

V polovině letních prázdnin by se chodcům a cyklistům měly otevřít i zbývající dva podchody pod Miletou. Následně budou stavbaři dokončovat terénní úpravy, lokalita bude osázena zelení a stromy. Veškeré práce na Miletě by měly skončit sadařskými úpravami do dubna příštího roku.

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

22:18Aktualizovánopřed 4 mminutami
Ministerstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

VideoMinisterstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

před 6 mminutami
Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

před 17 mminutami
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

20:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

16:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

12:35Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

15:10Aktualizovánopřed 6 hhodinami
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 12 hhodinami

Na přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se v pondělí ráno po dvou letech vrátily linky městské hromadné dopravy. Pro ostatní provoz silničáři křižovatku otevřeli už v sobotu 25. dubna, původně ji zamýšleli otevřít v noci z neděle na pondělí. Policie počítá s tím, že si řidiči budou na změny v dopravním značení na místě zvykat, posílila proto hlídky a žádá řidiče, aby byli opatrní.
Opravy mostních závěrů na novém úseku D3 u Českých Budějovic zpomalily dopravu

Na novém úseku jihočeské dálnice D3 u Českých Budějovic čekají řidiče dopravní omezení. Rychlost je omezena na 80 kilometrů v hodině a doprava je svedena pouze do poloviny dálnice. Firma musí opravit mostní závěry. Podle Ředitelství silnic a dálnic jde o odstraňování vad v rámci reklamace.
před 3 hhodinami

Policie chce v kauze dopravních zakázek poslat před soud osm lidí a jednu firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil ČT náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Skupina podle vyšetřovatelů mezi lety 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby. V závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až šestnáct let vězení.
16:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
10:07Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Řekl to státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter a soudce Karel Gobernac.
včeraAktualizovánovčera v 17:43

Nová pražská nemocnice bude podle Babiše vojenská

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem do Ázerbájdžánu poté dal rozhodnutí do souvislosti se závazkem dvouprocentních výdajů na obranu, který Česko jako člen NATO má.
včera v 15:34

Tisíce obcí jsou bez čistíren odpadních vod. O dotace mohou žádat do ledna

Až dvěma tisícům českých obcí chybí čistírna odpadních vod. Deset let můžou radnice žádat o dotace na jejich stavbu. Ministerstvo životního prostředí zatím mezi ně rozdělilo tři čtvrtě miliardy korun. V poslední výzvě zbývá rozdělit zhruba dvě stě milionů korun. Čas na žádosti mají obce do příštího ledna.
včera v 07:30

VideoAž milion korun na novou ordinaci. VZP láká lékaře do regionů s nedostatkem péče

Lékařům, kteří si v některé z oblastí, kde chybí zdravotní péče, otevřou ordinaci, nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bonus. Praktičtí lékaři pro dospělé a zubaři dostanou 800 tisíc, pediatři až milion korun. VZP takto vloni podpořila padesát ordinací praktiků či stomatologů. Bonusy nabízí i některé další pojišťovny. Právě vyšší částky by mohly mladé lékaře motivovat, aby šli místo nemocnic do praxe a v regionu zůstali.
včera v 06:30
