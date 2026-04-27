Na přestavěnou křižovatku si v Hradci teprve zvykají, auto tam vjelo do protisměru

Na přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se v pondělí ráno po dvou letech vrátily linky městské hromadné dopravy. Pro ostatní provoz silničáři křižovatku otevřeli už v sobotu 25. dubna, původně ji zamýšleli otevřít v noci z neděle na pondělí. Policie počítá s tím, že si řidiči budou na změny v dopravním značení na místě zvykat, posílila proto hlídky a žádá řidiče, aby byli opatrní.
Během pondělní ranní dopravní špičky křižovatka obstála. Kolony se tvořily až kolem desáté hodiny, kdy pracovníci dopravního podniku instalovali trakční vedení pro trolejbusy a na hodinu tak uzavřeli jeden z odbočovacích pruhů.
„Je to zmatek, teď nevím, jak se dostanu doprava. Ale už jsem to dala do navigace, takže uvidíme,“ poznamenala řidička Michaela Stanovičová. „Co na to říct. Už tady jsme půl hodiny,“ postěžoval si Milan Bartoníček.
Auto v protisměru
Dopravní kamery během soboty zachytily i řidiče jedoucího po křižovatce v protisměru. Právě tak se totiž během oprav správně jezdilo. Dotyčný si ale po několika metrech svou chybu zřejmě uvědomil a začal se otáčet.
„Je potřeba apelovat na řidiče, aby sledovali aktuální dopravní značení, chovali se ohleduplně a ukázněně, aby nedocházelo ke kolizím a problémům. V místě budou situaci monitorovat posílené hlídky. Jsme připraveni v případě komplikací zasáhnout,“ řekla v pondělí policejní mluvčí Martina Jandová.
Tucet linek MHD se vrátil na své trasy
Na své dřívější trasy vyjelo dvanáct linek městské hromadné dopravy. Cestujícím dopravní podnik otevřel novou zastávku Kampus v Hradecké ulici. Autobusy a trolejbusy opět zastavují na zastávkách U Dvora, Univerzita obrany a Třebeš, odbočka ve Zborovské ulici. Zrušena naopak byla náhradní zastávka U Dvora v Domečkově ulici.
Přestavba semaforové křižovatky začala předloni v dubnu, přičemž přinesla objížďky a různá omezení. K vyšší bezpečnosti a zrychlení dopravy na křižovatce, přes niž denně projedou desetitisíce aut, mají pomoci zejména čtyři podchody pro chodce a cyklisty pod rameny křižovatky.
Před přestavbou se v okolí Milety, u níž jsou fakultní nemocnice, kampus univerzity a záchranná služba, často tvořily kolony. Dílo za 634 milionů korun je největší přestavbou městské křižovatky v tuzemsku, město o ni usilovalo přes dvacet let.
Dokončení „malé Milety“
Stavbaři na křižovatce dál pracují především na dokončení takzvané malé Milety, do které napojí příjezd Benešovou ulicí z největšího hradeckého sídliště Moravské Předměstí. Dodělají také tři ze čtyř zmíněných podchodů. Ten pod ramenem vedoucím do centra města slouží od loňského podzimu.
Do konce května by stavbaři chtěli otevřít podchod pod ramenem Milety směrem k Labi, a to i s napojením cyklostezek a s novou zastávkou MHD u fakultní nemocnice. Do přelomu července a srpna hodlají dokončit napojení malé Milety na Benešovu třídu a dodělat dvoupruhový pás podél základny zdravotnické záchranné služby.
V polovině letních prázdnin by se chodcům a cyklistům měly otevřít i zbývající dva podchody pod Miletou. Následně budou stavbaři dokončovat terénní úpravy, lokalita bude osázena zelení a stromy. Veškeré práce na Miletě by měly skončit sadařskými úpravami do dubna příštího roku.