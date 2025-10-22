Na jihovýchodním úseku Pražského okruhu začalo hloubení tunelu u Dubče

Na jihovýchodním úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračují podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) práce podle plánu. Dělníci teď zahájili hloubení 232 metrů dlouhého tunelu u Dubče. Dvanáctikilometrový úsek propojí dálnici D1 s už zprovozněnou částí okruhu a hotov by měl být na přelomu let 2027 a 2028. Celkové náklady dosáhnou deseti miliard korun.
Stavba této části Pražského okruhu je významná nejen pro Pražany, ale i obyvatele regionu. „Lidé, když chtějí nyní Prahu objet, musejí jet přes Jižní spojku, na které se pravidelně každý den tvoří kolony,“ popsal redaktor České televize Pavel Skalník.
Součástí stavby bude devatenáct mostů, dva tunely, čtyři mimoúrovňové křižovatky a osm kilometrů protihlukových stěn. „Momentálně dělníci na místě provádějí zemní práce včetně hloubení tunelu a také zakládání mostních konstrukcí,“ dodal. Řidiči by podle něj měli počítat s pohybem těžké techniky a drobnými dopravními komplikacemi.
Všechny rozestavěné stavby mají zajištěné financování
„Máme i prostředky na výkup pozemků na severních úsecích budoucího Pražského okruhu, i tam rozesíláme a uzavíráme smlouvy,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Dodal, že všechny aktuálně rozestavěné dopravní stavby mají zajištěné financování a postupují podle plánu.
Zastavené jsou pouze čtyři projekty těsně před zahájením, u nichž chybí přidělené peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten zatím nemá schválený rozpočet na příští rok. Případné zdržení by podle Rýdla mělo činit jen několik měsíců.
Na druhém konci stavby, u obce Kuří, se nyní překládá plynovod, upravuje terén a zakládají mosty. Práce probíhají po celé délce trasy.
„Pracuje se tu hlavně s cílem co nejvíce snížit hluk z budoucího provozu dálnice,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí stavební skupiny Vinci Construction, jejíž součástí jsou firmy Eurovia CZ a Stavby mostů. Trasa je navržena s ohledem na okolní obce, zahrnuje přírodní valy a šestnáct protihlukových stěn o celkové délce 7,8 kilometru.
Nová přeložka odvede dopravu z obcí
Součástí projektu je také přeložka silnice II/101, která má odvést dopravu z Úval a Běchovic. Obě stavby – přeložka i samotný úsek Pražského okruhu – by měly být uvedeny do provozu současně, na přelomu let 2027 a 2028. Po dokončení převezme nový úsek většinu tranzitní dopravy, která nyní zatěžuje Štěrboholskou radiálu a Jižní spojku.
ŘSD zároveň pokračuje v přípravě severní části Pražského okruhu. V současnosti vybírá návrh na most přes Vltavu mezi Suchdolem a Březiněvsí, jehož výstavba by měla začít v roce 2027. Zprovoznění severních úseků je plánováno na rok 2031.