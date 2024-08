Multifunkční hala v Brně se prodraží. Na termínu dokončení město trvá

Město platí agenturu



V tuto chvíli má Brno v hale nasmlouvané tři akce, a všechny sportovní. Pro rok 2026 je to evropský šampionát žen ve volejbale a v házené, o pět let později se tu pak odehraje i házenkářské mistrovství světa.

„Kritizujeme to, že město do celého takto velkého rizikového podniku jde samo. My jsme chtěli, aby do toho šlo společně s nějakým soukromým koncesionářem, který by měl zkušenosti se smlouváním takovýchto akcí,“ řek opoziční zastupitel Brna Marek Lahoda (Piráti).

Město tvrdí, že v tuto chvíli intenzivně komunikuje hned s několika různými promotéry. Jedné z agentur pak platí přes dvacet tisíc korun měsíčně za konzultace o tom, co vše je potřeba udělat a zařídit, aby v Brně mohli jednou interpreti světového formátu vystupovat.

Výstavba multifunkční haly vyjde na čtyři miliardy korun, pozemky stály více než 152 milionů korun a přibližně 237 milionů korun stojí projekční práce, správce stavby a autorský dozor. Město dále počítá s náklady zhruba 470 milionů korun na vnitřní vybavení a udělalo si také rezervu ve výši 897 milionů.