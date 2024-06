Brňané teď musejí jezdit jinam, hájí stavbu haly Vaňková. Opozice kritizuje financování

před 1 h hodinou

Debata o multifunkční hale v Brně

Hokejový šampionát v Praze a Ostravě přitáhl do měst tisíce fanoušků z Česka i zahraničí. S nimi přišla také spousta peněz, které lidé ve městech utratili. Ekonomickým přínosem nyní argumentuje například vedení města Brna, které začalo se stavbou nové multifunkční haly. Naopak opozice kritizuje způsob financování projektu. Na řadě podobných staveb v Česku se finančně podílí Národní sportovní agentura, ta má pro letošní rok připraveno sedm miliard korun. Jaké mají podobně velké projekty plusy a minusy, řešil nový pořad České televize Zkraje.

Nová multifunkční hala v Brně na tamním výstavišti má stát kolem šesti miliard korun. Menší částku na stavbu arény poskytne kraj, a to dvě stě milionů korun. Národní sportovní agentura dá na stavbu tři sta milionů. Město Brno pak ze své kasy vydá zhruba tři miliardy korun, další dvě miliardy si magistrát vezme jako úvěr, což se nezamlouvá opozici. Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) město potřebuje nový hokejový i fotbalový stadion řadu let. K multifunkční hale řekla, že Brno nechtělo jen hokejovou halu, ale její využití by mělo být i pro další akce. „Bude to prostě taková malá O2 arena,“ podotkla s odkazem na halu v Praze. „A proč ji město potřebuje? Na to je jednoduchá odpověď – myslím, že aktivity, které hala nabídne, jsou v Brně vítané, teď ale musejí Brňané jezdit za touto zábavou do jiných měst,“ poznamenala. Částka za halu je podle ní v tuto chvíli adekvátní. Záměr dlouhodobě kritizuje opozice, například starostka městské části Nový Lískovec Jana Drápalová (Zelení). „My určitě podporujeme, aby se v Brně zlepšovala infrastruktura pro sport, protože Brno v této oblasti dohání i menší města,“ ujistila s tím, že nemá v podstatě nic ani proti tak velkému projektu, jako je multifunkční hala. „Ale jsme kritici toho financování. Když se podíváte na střednědobý rozpočtový výhled města Brna, tak je v něm naplánováno, že kolem roku 2026 až 2027 bude mít Brno jedno z největších zadlužení, jaké kdy mělo,“ upozornila.

„Na jedné straně mám radost, že se něco postaví, na druhé straně je ale velká obava o zdravé veřejné finance,“ reagoval ekonom z Masarykovy univerzity Marek Pavlík. Pro město by podle něj bylo lepší najít pro tak velký projekt soukromého partnera. „Vnímám, že město Brno má spoustu dalších velmi prioritních investičních aktivit, které by neměly být opomíjeny, takže proto ten skepticismus,“ sdělil Pavlík. Ani ve Vídni, ani v Bratislavě Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek stavbu nové haly v Brně vítá. „My budeme v nejbližších týdnech předkládat vládě návrh asi osmi akcí, které bychom v následujících dvou letech podpořili. Z těch osmi akcí bude šest v Brně. Myslím si, že tím, že to Brno podporuje, tak se to městu vrátí,“ řekl s tím, že lidé, kteří město navštíví, v něm utratí další peníze. Jako příklad uvedl mistrovství světa v hokeji, které probíhalo v Praze a Ostravě, kdy města podle něj ze šampionátu profitovala. „Vzhledem k tomu, že obdobná stavba není ani ve Vídni ani v Bratislavě, tak si myslím, že to bude mít pozitivní dopad do ekonomiky,“ dodal. Velkou hokejovou halu nyní plánují také Pardubice, ovšem tu postaví soukromý investor. „Vlastník klubu přišel s tím, že by v jedné části Pardubic postavil halu. (...) Jaká bude účast města a kraje, o tom jsme prozatím nejednali,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM). Řekl také, že Jihomoravskému kraji patří za příspěvek 200 milionů korun na halu v Brně všechna čest. Upozornil však na velký problém v Česku, kterým je nerovnoměrnost financování krajů. Podle něj Jihomoravský nebo Pardubický kraj patří mezi ty, které mají takzvané rozpočtové určení daní výrazně nižší než kraje srovnatelně velké.

Co všechno ale může podobně obří projekty uživit? Nejsou to jenom velké sportovní akce, ale také ty kulturní. Generální ředitel promotérské agentury JVS Group, která pořádá největší akce v Česku, Viliam Ďuriš, zmínil, že například hala v Brně má nadregionální význam. „Jednou budou všichni vedení města děkovat, že něco takového v Brně máme, protože stejnou odvahu měli kdysi stavitelé O2 areny. Dneska už si nikdo nepamatuje, jak vznikala, ale všichni jsme za ni rádi a my promotéři ještě víc,“ řekl.