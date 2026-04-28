Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Klienti brněnských firem Lavaro House a Corrida si objednali mobilní domy (neboli mobilheimy), kterých se ale nikdy nedočkali. Zaplacené zálohy jim firmy nevrátily, případně jen jejich malou část. Celkem věřitelům dluží až 285 milionů korun.
Lukáš Kovář z Litomyšle si chtěl pořídit nevšední, ale moderní bydlení v mobilheimu. Vybral si dům z Polska od prodejce Lavaro House. Nedostal ho. „Za dům jsem zaplatil 2,2 milionu a vrátili mi ve třech splátkách po padesáti tisících. Firma se mnou přestala komunikovat s tím, že se mi budou snažit vrátit částku v plné výši. Mezitím poslali ty tři splátky a to bylo vše,“ popsal.
Když Kovář přišel o peníze, podal insolvenční návrh a státnímu zastupitelství v Brně podnět k vyšetřování. Areál personálně propojené firmy Corrida se zbylými desítkami domů v Sadové u Hradce Králové policie zajistila.
Za mobilní domy, které nikdy nedostali, zaplatily desítky lidí. Jen Kovář ví o čtrnácti poškozených. Vedle klientů, kteří chtěli bydlet v mobilních domech, patří mezi věřitele i banky, instituce a dodavatelé. Dluhy obou firem dosahují 285 milionů korun.
„Odbyt měli zřejmě velký. Stále naváželi nové domky. Teď už to tady stojí a je to zavřené. Jezdí sem vyšetřovatelé, s ničím se prý nesmí hnout,“ popsala sousedka areálu v Sadové u Hradce Králové Kateřina Fialková.
Do případu vstoupilo státní zastupitelství
Do insolvenčního řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně. Návrh na insolvenci řeší krajský soud. „Kromě dvou insolvenčních řízení probíhají i úkony trestního řízení pod dozorem státního zástupce, ale bohužel podrobnosti k nim nemohu v této fázi komentovat,“ řekl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.
Firma Lavaro House sídlí oficiálně v Brně, označení firmy na domě ale chybí, na zvoncích je pouze jméno jednatelky. Česká televize se pokoušela jednatelku firmy kontaktovat. Nikdo neotevřel, telefonát přijala, ale hned zavěsila, na SMS nereagovala.
„Platbu předem měli ve smluvních podmínkách. Teď už bych to takhle neudělal. Vím, udělal jsem blbost,“ poznamenal Kovář. Na dům, který zaplatil, ale nemá, si vzal úvěr. Splácet ho bude dvacet let, měsíčně jedenáct tisíc korun.