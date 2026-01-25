Liberec kvůli velkému zájmu zastavil vydávání parkovacích karet

Nahrávám video
Liberecký magistrát zastavil vydávání parkovacích karet. Držitelům garantovaly jisté místo v lokalitách, kde je parkovacích míst málo – tedy hlavně na přeplněných sídlištích. Zájem už byl ale tak velký, že se město rozhodlo systém úplně zrušit. Řidiči bez karet totiž neměli šanci najít volné místo. Změna se nedotkne pouze invalidů. Za parkovací karty přitom město ročně získalo přes deset milionů korun. Jak bude systém fungovat do budoucna, mají určit zastupitelé, kteří vzejdou z říjnových voleb.