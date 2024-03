Za násilí na vězních udělil soud bývalým valdickým dozorcům podmínky

Okresní soud v Jičíně v pátek potrestal podmínkou dva z osmi dozorců z věznice Valdice na Jičínsku, které obžaloba viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a dalších činů. Zbývajících šest obžalovaných se podle soudu nedopustilo trestného činu, ale mohlo by jít o kárný přestupek, řekl předseda senátu okresního soudu Aleš Výmola. Ve dvou případech podle obžaloby dva z obžalovaných fyzicky napadli v celách vězně a další tomu přihlíželi. Obžalovaní vinu odmítli, někteří označili obvinění ze strany vězňů za pomstu. Rozsudek není pravomocný.

„Dva obžalovaní byli odsouzeni podle obžaloby, šest bylo postoupeno k projednání kázeňského přestupku. U šesti obžalovaných jsme nedospěli k závěru, že by jejich jednání naplnilo společenskou škodlivost zažalovaného přečinu. Jsme toho názoru, že by to mohlo být posuzováno jako kárný přestupek,“ řekl Výmola.

Obžaloba viní dva muže, kteří odešli od soudu s podmínkou, ze zneužití pravomoci úřední osoby a z vydírání. Za tento čin hrozí až desetileté vězení. Šest dalších obžalovaných se zodpovídalo ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což může soud uložit až pět let odnětí svobody.