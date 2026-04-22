Bronzová socha chlapce s letadlem zmizela z Karlových Varů už podruhé

Policisté v Karlových Varech vyšetřují krádež bronzové sochy. Odlitek chlapce s letadlem přitom zloději neukradli poprvé – po první krádeži se místní lidé složili na repliku. Zloději zaměstnávají karlovarské policisty stále víc. Mizí například kovové prvky z kolonád, nebo dokonce semafor.
To, že byla socha Chlapec s letadlem odcizena, zjistilo město před čtrnácti dny. Zloději poškodili i podstavec, na kterém socha stála. „Bohužel jsme našli jen povalený podstavec a bronzová socha chlapce prostě zmizela,“ poznamenal náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
Je to podruhé, co chlapce s letadlem někdo ukradl. Když zmizel poprvé, místní mezi sebou vybrali peníze na kopii. „Jsou tady dvě školy, je tady spousta dětí, tak se ta socha sem tematicky hodila,“ řekl obyvatel Karlových Varů Miroslav Skopal.
„Byla uspořádána sbírka, vybralo se asi sto deset tisíc korun a socha se znovu odlila,“ doplnil Kovář. Socha pořízená v roce 2015 s pomocí dobročinné sbírky byla replikou původní skulptury, kterou vytvořil sochař a malíř Kuneš v roce 1949. Kopie vznikla z dochované původní formy pro odlití sochy.
Pokud se socha nenajde, bude podle náměstka primátorky Karlových Varů Martina Duška (ANO) vedení města řešit, jestli ji nechá vyrobit znovu a zda pro ni nevybere vhodnější umístění, kde bude více na očích. „Do rozhodování by měli být zapojeni i památkáři,“ uvedl Dušek.
Sochy v Karlových Varech zloděje lákají. V roce 2021 zloději ukradli a poškodili bronzovou sochu anděla na hrobě rodiny Puppů na hřbitově v Drahovicích. Policii se tehdy podařilo zadržet dva podezřelé, kteří se snažili tři sta kilogramů vážící sochu na místě vzdáleném několik kilometrů od hřbitova rozřezat. O rok později dostali pachatelé nepodmíněné tresty 17 a 33 měsíců, soud jim uložil i povinnost zaplatit škodu 750 tisíc korun.
Výměna prvků z kolonád za repliky z levnějších materiálů
Nemizí ale jen umělecké předměty. „Strážníci vyjížděli například ke krádeži popelnice, přenosného semaforu, měděných okapů či střešního boxu na auto,“ vyjmenovala mluvčí Městské policie Karlovy Vary Nikola Záhorová.
V Mlýnské kolonádě zase zloděje zaujaly ozdobné mříže. „Neměl bych to říkat, aby to nebyl návod, cílem vandalů a zlodějů jsou proto, že jsou z dražších kovů. V poslední době se jim povedlo ukrást tři kusy,“ řekl ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
Zloděje mříží už policisté zadrželi. Aby zloděje nelákaly, chtějí správci kolonád v Karlových Varech vyměnit kovové prvky za repliky z levnějších materiálů. Město zvažuje i to, jestli sochu chlapce s letadlem nenechá potřetí vyrobit například z pryskyřice.