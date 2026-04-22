Bronzová socha chlapce s letadlem zmizela z Karlových Varů už podruhé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události: Ukradli sochu v Karlových Varech
Zdroj: ČT24

Policisté v Karlových Varech vyšetřují krádež bronzové sochy. Odlitek chlapce s letadlem přitom zloději neukradli poprvé – po první krádeži se místní lidé složili na repliku. Zloději zaměstnávají karlovarské policisty stále víc. Mizí například kovové prvky z kolonád, nebo dokonce semafor.

To, že byla socha Chlapec s letadlem odcizena, zjistilo město před čtrnácti dny. Zloději poškodili i podstavec, na kterém socha stála. „Bohužel jsme našli jen povalený podstavec a bronzová socha chlapce prostě zmizela,“ poznamenal náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).

Je to podruhé, co chlapce s letadlem někdo ukradl. Když zmizel poprvé, místní mezi sebou vybrali peníze na kopii. „Jsou tady dvě školy, je tady spousta dětí, tak se ta socha sem tematicky hodila,“ řekl obyvatel Karlových Varů Miroslav Skopal.

„Byla uspořádána sbírka, vybralo se asi sto deset tisíc korun a socha se znovu odlila,“ doplnil Kovář. Socha pořízená v roce 2015 s pomocí dobročinné sbírky byla replikou původní skulptury, kterou vytvořil sochař a malíř Kuneš v roce 1949. Kopie vznikla z dochované původní formy pro odlití sochy.

Pokud se socha nenajde, bude podle náměstka primátorky Karlových Varů Martina Duška (ANO) vedení města řešit, jestli ji nechá vyrobit znovu a zda pro ni nevybere vhodnější umístění, kde bude více na očích. „Do rozhodování by měli být zapojeni i památkáři,“ uvedl Dušek.

Sochy v Karlových Varech zloděje lákají. V roce 2021 zloději ukradli a poškodili bronzovou sochu anděla na hrobě rodiny Puppů na hřbitově v Drahovicích. Policii se tehdy podařilo zadržet dva podezřelé, kteří se snažili tři sta kilogramů vážící sochu na místě vzdáleném několik kilometrů od hřbitova rozřezat. O rok později dostali pachatelé nepodmíněné tresty 17 a 33 měsíců, soud jim uložil i povinnost zaplatit škodu 750 tisíc korun.

Výměna prvků z kolonád za repliky z levnějších materiálů

Nemizí ale jen umělecké předměty. „Strážníci vyjížděli například ke krádeži popelnice, přenosného semaforu, měděných okapů či střešního boxu na auto,“ vyjmenovala mluvčí Městské policie Karlovy Vary Nikola Záhorová.

V Mlýnské kolonádě zase zloděje zaujaly ozdobné mříže. „Neměl bych to říkat, aby to nebyl návod, cílem vandalů a zlodějů jsou proto, že jsou z dražších kovů. V poslední době se jim povedlo ukrást tři kusy,“ řekl ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.

Zloděje mříží už policisté zadrželi. Aby zloděje nelákaly, chtějí správci kolonád v Karlových Varech vyměnit kovové prvky za repliky z levnějších materiálů. Město zvažuje i to, jestli sochu chlapce s letadlem nenechá potřetí vyrobit například z pryskyřice.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Karlovarský kraj

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
10. 4. 2026Aktualizováno10. 4. 2026

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
6. 4. 2026

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. Investice přinese Česku 31 miliard korun do hrubého domácího produktu a 14 miliard do veřejných rozpočtů, prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
31. 3. 2026Aktualizováno31. 3. 2026

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
26. 3. 2026

Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí

Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.
25. 3. 2026

Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
15. 3. 2026
Načítání...