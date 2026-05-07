Ve Svatavě vznikla nová expozice o ženách vězněných v nacistickém táboře


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK, Paměť národa
Události v regionech: Koncentrační tábor Svatava má novou expozici
Zdroj: ČT24

V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě na Sokolovsku vznikla interaktivní expozice, která připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře. Tábor osvobodila 7. května 1945 americká armáda. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo sdružení Paměť národa spolu s městysem Svatava.

Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. „Chtěli jsme v něm vytvořit prostor, kde se lidé mohou zastavit a naslouchat hlasům žen, které táborem prošly. Kryt svou stísněnou atmosférou umocňuje sílu jejich vzpomínek,“ řekl kurátor expozice Viktor Portel.

Na první pohled není ponurý betonový bunkr z válečných let ničím zajímavý. Jakmile ale návštěvník vstoupí dovnitř, rozsvítí se světlo, na zeď se promítne obraz a ukrytý reproduktor přehraje informace. Podobných míst je v expozici několik.

Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních rešerší. „Intenzivně jsme spolupracovali také s historikem Vladimírem Bruženákem, který se tomuto tématu věnoval už asi před patnácti lety a vydal knihu o vězněných ženách,“ uvedla za Paměť národa Zdeňka Kučerová. Spolupracovali také s Muzeem Sokolov, které spravuje sbírku nálezů z místa bývalého tábora.

Táborem prošly tisíce žen

Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočným táborům koncentračního tábora Flossenbürg. Prošly jím tisíce žen více než deseti národností. Od roku 1943 do 7. května 1945 v něm bylo vězněno až 750 žen.

Šlo o největší ženský koncentrační tábor na tehdejším českém území, jehož plocha přesahovala 18 tisíc metrů čtverečních. Tábor nebyl vyhlazovací, ale pracovní. Ženy docházely do svatavské továrny vyrábějící letecké součástky. I přesto ve Svatavě umíraly.

Největší počet vězeňkyň byl ve Svatavě na konci války, kdy do tábora přicházely ženy během takzvaných pochodů smrti. Byly mezi nimi Francouzky, Polky, Rusky, Romky i české vězeňkyně. Zatímco dřevěné baráky po válce zmizely nebo byly přestavěny, betonové podzemí zůstalo.

Eva Erbenová přežila pochod smrti

V dubnu 1945 se ve Svatavě zastavil na noc pochod smrti z tábora Grünberg. Byla mezi nimi i Eva Erbenová. Její matka zemřela vyčerpáním a patnáctiletá Eva upadla do stavu naprosté apatie.

„Na noc nás nahnali do nějaké stodoly. Byla mi zima, a tak jsem si vlezla za krávu, která tam byla ustájená. Hledala jsem teplo, zavrtala jsem se do slámy a usnula tam. Ráno, když jsem se probrala, byli už všichni pryč a beze mě,“ řekla Paměti národa. Poté pokračovala v cestě sama až do obce Postřekov, kde se jí ujala rodina Jahnových a ukryla ji do konce války.

Připomínka i místo k zamyšlení

Expozice navazuje na exteriérovou část, kterou Paměť národa představila už loni. „Pro Svatavu je připomínka tábora důležitým krokem. Uvědomujeme si, že minulost našeho regionu není vždy jednoduchá, ale právě proto je potřeba o ní mluvit a citlivě ji připomínat. Chceme, aby toto místo nebylo jen mementem minulosti, ale živým bodem na mapě našeho kraje, který nás učí hodnotě svobody a lidské důstojnosti,“ řekl starosta městyse Svatava Radek Burda (nestr.).

Podle něj nová expozice pomůže návštěvníkům lépe porozumět historickým souvislostem a zároveň přispěje k tomu, aby se Svatava stala místem setkávání, vzdělávání i tichého zamyšlení nad společnou historií.

Úprava areálu bývalého koncentračního tábora je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.

V roce 2024 odhalil výzkum studentů archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni a britské Cambridgeské univerzity objekt táborové kuchyně a zbytky plotu, kterým byl tábor obehnán.

Hanácké kasárny ožívají. Do areálu se nastěhuje divadlo, škola i kavárny

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brněnská společnost podnikatele Richarda Saliby opravovat po etapách. Od ledna v komplexu najde nové sídlo Divadlo Tramtarie, úpravy prostor pro něj vyjdou na devět milionů korun. V areálu mají vzniknout také kavárny, obchody, škola nebo byty. Stát prodal areál v dražbě loni až na desátý pokus za 91 milionů korun.
před 1 hhodinou

Meteorologové varují před až extrémní aktivitou klíšťat

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na prodloužený víkend varování před extrémní aktivitou klíšťat. Pro jižní Moravu platí dokonce nejvyšší pátý stupeň. Na většině ostatních území republiky zůstává riziko na vysokém, čtvrtém stupni. Nákaza nemocemi, které klíšťata přenáší, hrozí i ve městech, varuje vedoucí Národní referenční laboratoře Kateřina Kybicová.
před 4 hhodinami

Pachatelé v Praze odpálili bankomat a ukradli statisíce korun

Pachatelé z bankomatu, který v noci odpálili v pražských Kunraticích, odcizili kolem 300 tisíc korun. Po podezřelých dál pátrá policie a hledá svědky, kteří je viděli mezi 02:00 až 05:00 v okolí Kunratického a Krčského lesa na elektrokoloběžkách. Případ si převzali detektivové z prvního oddělení. Způsob odpálení bankomatu ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově.
08:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Požár zničil část brněnské záchranné stanice pro zvířata. Uhynulo několik psů

Požár v Brně-Slatině v noci na čtvrtek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele bylo při požáru zničeno zázemí stanice a uhynulo několik psů. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje, předběžná výše škody bude ve statisících.
11:56Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku

Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko. Vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Stupeň požárního poplachu v místě snížili ze třetího na druhý. Požářiště bude pod dohledem po dobu čtrnácti dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči.
07:18Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
včeraAktualizovánovčera v 20:55

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
včeraAktualizovánovčera v 17:21
