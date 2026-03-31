Jihomoravský radní Podzimek rezignoval


31. 3. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) rezignoval na funkci. Na síti X to uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podzimek v polovině března přišel o řidičský průkaz, protože řídil pod vlivem alkoholu, upozornily v minulých dnech Seznam Zprávy. Krajský předseda ODS Jiří Crha rozhodnutí radního přivítal jako jediné možné. Zastupitelský klub ODS bude odpoledne jednat o tom, kdo Podzimka v radě nahradí.

„Včera večer jsem dostal zprávu od pana radního Podzimka, že rezignuje na funkci člena Rady Jihomoravského kraje k 31. březnu 2026. Rozhodnutí vítám. Považuji jej za jediné správné řešení současné situace,“ napsal v úterý ráno hejtman.

Stejně situaci vnímá i Crha. „Mluvili jsme o tom spolu. Je to osobní pochybení a jiná možnost nebyla. Je v pořádku, že z toho vyvodil osobní odpovědnost,“ řekl. Doplnil, že funkci krajského zastupitele si Podzimek ponechal, stejně tak je zastupitelem ve Znojmě.

O tom, kdo ho v radě nahradí, bude zastupitelský klub ODS jednat odpoledne. „Buď se dohodneme, nebo se o tom budeme bavit i v dalších dnech,“ dodal Crha.

Seznam Zprávy uvedly, že kolem Podzimka se hromadí kontroverze a problémy. Například loni na podzim ustál návrh opozice na odvolání. ANO označuje Podzimka za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a zdůrazňuje i jeho nesrovnalosti v příjmech a výdajích. Čerpá ze zjištění serveru Seznam Zprávy. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.

Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty odstoupil loni v srpnu také z kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se měl z dvanáctého místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit ho a přes něj i kandidátku SPOLU.

Karel Podzimek (ODS)

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) rezignoval na funkci. Na síti X to uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podzimek v polovině března přišel o řidičský průkaz, protože řídil pod vlivem alkoholu, upozornily v minulých dnech Seznam Zprávy. Krajský předseda ODS Jiří Crha rozhodnutí radního přivítal jako jediné možné. Zastupitelský klub ODS bude odpoledne jednat o tom, kdo Podzimka v radě nahradí.
VideoZávodiště v Pardubicích slaví 170 let. Přibyla nová překážka i lípa

Závodiště v Pardubicích slaví 170 let. Z aristokratických honů se tam vyvinuly dostihy podle britského vzoru, což symbolicky připomíná i česká lípa vysazená u anglického skoku se vzkazem tří generací dostihové rodiny Váňových. Správci areálu zároveň poprvé v historii Velké pardubické vybudovali nedaleko Taxisova příkopu novou přírodní překážku – mohutný val – a dokončují úpravy závodiště před začátkem sezony, která odstartuje 18. dubna prvním dostihovým mítinkem.
před 13 hhodinami

Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

Jihomoravský radní a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o řidičský průkaz. Řídil totiž pod vlivem alkoholu. Informovaly o tom Seznam Zprávy a Regionální týdeník Znojemsko. Podzimek ČT řekl, že nadýchal 0,6 promile alkoholu. Zvažuje rezignaci na své funkce. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ho vyzval k vyvození osobní odpovědnosti.
před 13 hhodinami

Povodí Moravy opraví přelivy na Novomlýnských nádržích, práce potrvají tři roky

Povodí Moravy začalo s rekonstrukcí přelivů na hrázi Novomlýnských nádrží na jihu Moravy. Původní zařízení slouží od vzniku nádrží a technicky už nedostačuje. V případě extrémních podmínek by nemuselo fungovat tak, jak má. Práce vyjdou na více než osmdesát milionů korun a potrvají zhruba tři roky. Dopravy na přilehlé silnici I/52 se ale nedotknou. Omezení se očekávají až v souvislosti s dostavbou D52, která by měla začít v příštím roce.
před 15 hhodinami

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

V případu požáru v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět lidí

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Od čtrnácti jsem zarytý antikomunista, říká syn Dubčekova blízkého spolupracovníka

Petr Špaček se po roce 1989 podílel na budování kontrarozvědky, v bezpečnostních službách celkem strávil více než třicet let. V seriálu Paměťová stopa vzpomíná na svého otce Josefa Špačka, který byl vysokým funkcionářem KSČ a blízkým spolupracovníkem Alexandra Dubčeka. Jako jeden z představitelů reformních sil přišel po okupaci v srpnu 1968 o postavení a byl ze strany vyloučen.
před 21 hhodinami

Ve čtyřech obcích si lidé zvolili nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku. Hlasování se zúčastnilo 67 procent voličů.
29. 3. 2026Aktualizováno29. 3. 2026
