Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) rezignoval na funkci. Na síti X to uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podzimek v polovině března přišel o řidičský průkaz, protože řídil pod vlivem alkoholu, upozornily v minulých dnech Seznam Zprávy. Krajský předseda ODS Jiří Crha rozhodnutí radního přivítal jako jediné možné. Zastupitelský klub ODS bude odpoledne jednat o tom, kdo Podzimka v radě nahradí.
„Včera večer jsem dostal zprávu od pana radního Podzimka, že rezignuje na funkci člena Rady Jihomoravského kraje k 31. březnu 2026. Rozhodnutí vítám. Považuji jej za jediné správné řešení současné situace,“ napsal v úterý ráno hejtman.
Stejně situaci vnímá i Crha. „Mluvili jsme o tom spolu. Je to osobní pochybení a jiná možnost nebyla. Je v pořádku, že z toho vyvodil osobní odpovědnost,“ řekl. Doplnil, že funkci krajského zastupitele si Podzimek ponechal, stejně tak je zastupitelem ve Znojmě.
O tom, kdo ho v radě nahradí, bude zastupitelský klub ODS jednat odpoledne. „Buď se dohodneme, nebo se o tom budeme bavit i v dalších dnech,“ dodal Crha.
Seznam Zprávy uvedly, že kolem Podzimka se hromadí kontroverze a problémy. Například loni na podzim ustál návrh opozice na odvolání. ANO označuje Podzimka za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a zdůrazňuje i jeho nesrovnalosti v příjmech a výdajích. Čerpá ze zjištění serveru Seznam Zprávy. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.
Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty odstoupil loni v srpnu také z kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se měl z dvanáctého místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit ho a přes něj i kandidátku SPOLU.