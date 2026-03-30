Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

Jihomoravský radní a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o řidičský průkaz. Řídil totiž pod vlivem alkoholu. Informovaly o tom Seznam Zprávy a Regionální týdeník Znojemsko. Podzimek ČT řekl, že nadýchal 0,6 promile alkoholu. Zvažuje rezignaci na své funkce. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ho vyzval k vyvození osobní odpovědnosti.
Podzimek nejprve nechtěl s novináři o případu hovořit s tím, že nechápe, proč by měl na funkce rezignovat. V pondělí večer se zúčastnil znojemského zastupitelstva, kde ČT sdělil, že spolupracuje s policií, řidičský průkaz odevzdal a že rezignace je jednou z variant. Pokud se na tom s kolegy domluví, prý rezignuje. „Ta situace mě velmi mrzí, nikdy jsem takto neřídil. Řeší se to v rámci přestupku. Je to špatná zkušenost,“ kaje se Podzimek.
ODS svolává jednání zastupitelského klubu
Předseda jihomoravské krajské organizace ODS Jiří Crha uvedl, že řízení pod vlivem alkoholu považuje za nepřijatelné. „Karel Podzimek by měl situaci otevřeně vysvětlit a nést za své jednání odpovědnost. Svolávám zastupitelský klub ODS, který bude věc řešit,“ avizoval.
To, že by měl ze svého jednání Podzimek vyvodit osobní odpovědnost, si myslí i hejtman Grolich. Uvedl to na síti X. „Informace o kauzách pana Podzimka a jeho osobní přešlapy vrhají špatné světlo na fungování kraje a přehlušují dobrou práci kolegů ve vedení kraje. Není to problém koalice, ale čistě pana Podzimka,“ míní Grolich.
Řízení pod vlivem alkoholu považuje hejtman rovněž za nepřijatelné. Podzimek by měl podle něj vyvodit osobní odpovědnost, a pokud tak neučiní, měla by situaci řešit ODS. „A pokud by se nestalo ani to, přijde na řadu koaliční jednání. Kdyby to byl lidovec, tak bychom to vyřešili už dávno,“ napsal hejtman.
Podzimka provázejí i další kontroverze
Seznam Zprávy napsaly, že se kolem Podzimka hromadí kontroverze a problémy. Například loni na podzim politik ustál návrh opozice na odvolání. Hnutí ANO ho označuje za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a upozorňuje i na nesrovnalosti v jeho příjmech a výdajích. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.
Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty Podzimek loni v srpnu odstoupil také z kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se měl z 12. místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit jeho i kandidátku SPOLU.