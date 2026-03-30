Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Karel Podzimek přišel o řidičský průkaz
Zdroj: ČT24

Jihomoravský radní a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o řidičský průkaz. Řídil totiž pod vlivem alkoholu. Informovaly o tom Seznam Zprávy a Regionální týdeník Znojemsko. Podzimek ČT řekl, že nadýchal 0,6 promile alkoholu. Zvažuje rezignaci na své funkce. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ho vyzval k vyvození osobní odpovědnosti.

Podzimek nejprve nechtěl s novináři o případu hovořit s tím, že nechápe, proč by měl na funkce rezignovat. V pondělí večer se zúčastnil znojemského zastupitelstva, kde ČT sdělil, že spolupracuje s policií, řidičský průkaz odevzdal a že rezignace je jednou z variant. Pokud se na tom s kolegy domluví, prý rezignuje. „Ta situace mě velmi mrzí, nikdy jsem takto neřídil. Řeší se to v rámci přestupku. Je to špatná zkušenost,“ kaje se Podzimek.

ODS svolává jednání zastupitelského klubu

Předseda jihomoravské krajské organizace ODS Jiří Crha uvedl, že řízení pod vlivem alkoholu považuje za nepřijatelné. „Karel Podzimek by měl situaci otevřeně vysvětlit a nést za své jednání odpovědnost. Svolávám zastupitelský klub ODS, který bude věc řešit,“ avizoval.

To, že by měl ze svého jednání Podzimek vyvodit osobní odpovědnost, si myslí i hejtman Grolich. Uvedl to na síti X. „Informace o kauzách pana Podzimka a jeho osobní přešlapy vrhají špatné světlo na fungování kraje a přehlušují dobrou práci kolegů ve vedení kraje. Není to problém koalice, ale čistě pana Podzimka,“ míní Grolich.

Řízení pod vlivem alkoholu považuje hejtman rovněž za nepřijatelné. Podzimek by měl podle něj vyvodit osobní odpovědnost, a pokud tak neučiní, měla by situaci řešit ODS. „A pokud by se nestalo ani to, přijde na řadu koaliční jednání. Kdyby to byl lidovec, tak bychom to vyřešili už dávno,“ napsal hejtman.

Podzimka provázejí i další kontroverze

Seznam Zprávy napsaly, že se kolem Podzimka hromadí kontroverze a problémy. Například loni na podzim politik ustál návrh opozice na odvolání. Hnutí ANO ho označuje za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a upozorňuje i na nesrovnalosti v jeho příjmech a výdajích. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.

Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty Podzimek loni v srpnu odstoupil také z kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se měl z 12. místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit jeho i kandidátku SPOLU.

Stav velryby uvázlé na mělčině v Německu se lepší, píší tamní média

Stav velryby uvázlé na mělčině v Německu se lepší, píší tamní média

Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN

Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

Jihomoravský radní a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o řidičský průkaz. Řídil totiž pod vlivem alkoholu. Informovaly o tom Seznam Zprávy a Regionální týdeník Znojemsko. Podzimek ČT řekl, že nadýchal 0,6 promile alkoholu. Zvažuje rezignaci na své funkce. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ho vyzval k vyvození osobní odpovědnosti.
Povodí Moravy opraví přelivy na Novomlýnských nádržích, práce potrvají tři roky

Povodí Moravy začalo s rekonstrukcí přelivů na hrázi Novomlýnských nádrží na jihu Moravy. Původní zařízení slouží od vzniku nádrží a technicky už nedostačuje. V případě extrémních podmínek by nemuselo fungovat tak, jak má. Práce vyjdou na více než osmdesát milionů korun a potrvají zhruba tři roky. Dopravy na přilehlé silnici I/52 se ale nedotknou. Omezení se očekávají až v souvislosti s dostavbou D52, která by měla začít v příštím roce.
Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
V případu požáru v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět lidí

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
Od čtrnácti jsem zarytý antikomunista, říká syn Dubčekova blízkého spolupracovníka

Petr Špaček se po roce 1989 podílel na budování kontrarozvědky, v bezpečnostních službách celkem strávil více než třicet let. V seriálu Paměťová stopa vzpomíná na svého otce Josefa Špačka, který byl vysokým funkcionářem KSČ a blízkým spolupracovníkem Alexandra Dubčeka. Jako jeden z představitelů reformních sil přišel po okupaci v srpnu 1968 o postavení a byl ze strany vyloučen.
Ve čtyřech obcích si lidé zvolili nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku. Hlasování se zúčastnilo 67 procent voličů.
Ve čtyřech obcích se volila nová zastupitelstva

Nové volby ve čtveřici tuzemských obcí přilákaly ve dvou z nich až polovinu voličů. V Úhercích na Lounsku měla kolem 15:00 odvoleno téměř polovina zapsaných voličů a v Lipníku na Mladoboleslavsku představovala k 16:00 volební účast 51 procent. Ve Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku přišlo až 70 procent voličů. Naproti tomu v Cekově na Rokycansku hlasovalo dosud asi čtyřicet ze 140 oprávněných voličů, tedy necelých 29 procent, řekla zapisovatelka volební komise. Volební místnosti se uzavřely ve 22:00.
Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Policie zadržela čtvrtou osobu podezřelou z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji odpoledne poslal do vazby. Zda jde o muže, nebo ženu, policie neuvedla. Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby. Policie po dalších podezřelých stále pátrá.
