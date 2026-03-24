V Kateřinské jeskyni v Moravském krasu měli ve středověku zřejmě dílnu penězokazci


Zdroj: ČT24

Archeologové objevili v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady středověké penězokazecké dílny. Kovové pláty s otvory pocházejí z patnáctého století. Zajímavou lokalitu z pohledu archeologů letos přiblíží veřejnosti nové speciální prohlídky.

Podobné kovové pláty s otvory objevili archeologové už dříve také v bezejmenné chodbě během posledních výzkumů. „Šokující však je, že se plechy nacházely v okolí plochého odlomeného balvanu v těsné blízkosti prohlídkové trasy,“ poznamenal odborný pracovník Správy jeskyní Petr Zajíček. Téměř pět set let kolem těchto středověkých artefaktů chodili lidé, od roku 1910 pak i skupiny návštěvníků Kateřinské jeskyně. „Plechy se nacházely volně v puklinách podél balvanu,“ popsal Zajíček.

Archeologové z Univerzity Palackého v Olomouci nález vyzvedli za účasti odborného pracovníka Správy jeskyní. „Zároveň byla provedena speciální analýza povrchu balvanu. Je totiž pravděpodobné, že právě na něm penězokazci v patnáctém století vyráželi polotovary z plechů pro výrobu mincí,“ vysvětlil Zajíček.

Cenné nálezy i nové prohlídky

Jde o další cenný nález v této významné lokalitě. „Rádi bychom, aby archeologický výzkum Kateřinské jeskyně pokračoval. Věříme, že to není zdaleka poslední artefakt dávné historie, který toto místo vydalo,“ řekl ředitel Správy jeskyní Milan Jan Půček.

S unikátními místy jeskyně se budou moci brzy seznámit i zájemci o historii z řad široké veřejnosti. Od neděle 29. března startují speciální archeologické prohlídky Kateřinské jeskyně. Konat se budou vždy poslední neděli v měsíci.

Kámen přezdívaný Mozek

Zatímco klasické prohlídky jsou zaměřeny spíše na geologii nebo například pověsti, nové speciální prohlídky přiblíží lokalitu z pohledu archeologie. „Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si nejzajímavější pravěké kresby na stěnách a také budou podrobně seznámeni s historií archeologických výzkumů v Kateřinské jeskyni od poloviny devatenáctého století až po současnost, včetně metodiky radiouhlíkového datování. Na konci prohlídky si budou moci vyzkoušet jednu z archeologických metod – přesévání hlíny na sítu,“ přiblížil mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš.

Výzkum začal před deseti lety

Archeologické výzkumy takzvané staré Kateřinské jeskyně na začátku Suchého žlebu začaly v roce 2016. Kromě Správy jeskyní a Univerzity Palackého v Olomouci se na nich podílí Moravské zemské muzeum v Brně a Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR v Praze, který zajišťuje odběry vzorků uhlíků a jejich datování pomocí radiouhlíkové analýzy.

Archeologové během výzkumů nalezli například pravěké ozdoby z ulit sladkovodních plžů, staré zřejmě více než osm tisíc let, nebo dvě záhadné kamenné destičky. Na první z nich jsou postavy, na druhé litery klínového písma. Na stěnách jeskyně bylo prokázáno patnáct pravěkých uhlíkových kreseb, podle radiouhlíkového datování jde o jedny z nejstarších jeskynních kreseb v České republice.

Vchod do Kateřinské jeskyně se nachází v hlubokém kaňonu Suchého žlebu nedaleko informačního centra Skalní mlýn. Pro veřejnost je zpřístupněna a elektricky osvětlena od roku 1910. Z celkové délky 950 metrů návštěvníci projdou okruh dlouhý 580 metrů. Hlavní dóm, který měří 95 metrů na délku a 44 metrů na šířku, je největším veřejnosti zpřístupněným podzemním prostorem v Moravském krasu.

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU

Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Konflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
Jako dvacetiletý převáděl Bohuslav Úlehla lidi přes hranice, pak sám emigroval

Bohuslav Úlehla jako dítě zažil nacistickou okupaci i příchod sovětské armády v obci Hrušky na Jižní Moravě. Po roce 1948 pomáhal lidem utíkat přes hranice. V roce 1952 s manželkou emigroval, žili v Rakousku a pak našli nový domov v Austrálii, kde žije téměř 99letý pamětník dodnes.
Estonsko a Brno společně pracují na ochraně před kvantovým hackováním

Čeští a estonští vědci spojili síly, aby vybudovali přeshraniční centrum kybernetické bezpečnosti, které posílí digitální obranu Evropy tváří v tvář rostoucím hrozbám ve virtuálním prostoru.
Je neposedné a vyrušuje. Možná jen nikdo neví, že je to nadané dítě

Nadané děti bývají často vystaveny dlouhodobému stresu plynoucímu z jejich odlišnosti. Podle psycholožky Šárky Portešové takové děti nepotřebují speciální zacházení, ale podmínky, které jim umožní zdravý rozvoj. Národní centrum podpory nadání Invenio otevřelo v Brně pracoviště, které bude mapovat stresové reakce a emoční obtíže nadaných dětí. Nese název Výzkumná stanice Jacoba Hansena podle chlapce, kterého duševní problémy související s nadáním dovedly k sebevraždě.
Řidiče v Brně omezí další dopravní stavby i redukce v centru

Dopravu v Brně letos ovlivní řada dopravních staveb a oprav. Vedle pokračujících prací začnou nové projekty, například dálniční připojení u Černovické terasy nebo oprava mostu přes ulici Hybešovu. Město zároveň připravuje výrazné omezení automobilové dopravy v historickém centru.
