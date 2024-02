Brněnské Vinohrady zvyšují nájemné, někde až o 130 procent

Brněnská městská část Vinohrady zvyšuje nájem ve svých bytech. Ten stávající byl v řadě bytů výrazně nižší, než jinde ve městě. Některým nájemníkům tak naroste až o 130 procent. Někteří se proto začali proti záměru radnice ohrazovat. Úřad namítá, že částka je stejná už řadu let a je tak nízká, že neumožňuje platit opravy a rekonstrukce bytů.

V městském bytě v Brně–Vinohradech bydlí nájemnice Miriam. Že se jí skokově zvýší nájemné, se dozvěděla při návštěvě radnice. „Počítala jsem s těmi dvaceti procenty, jak je to v novém občanském zákoníku. A řekli mi částku 109 korun za metr čtvereční. S tím, že to přijde až za dva měsíce,“ popsala. Současný nájem jí z necelých padesáti korun za metr čtvereční stoupne o 130 procent. „Do bytů jsme hodně investovali, měli jme tu vizi, že neutratíme tolik za nájem, ale sami na vlastní náklady si to opravíme. Udělali jsme rekonstrukci za 220 tisíc,“ podotkla.

Většina bytů je podle radnice ve špatném stavu. A právě potřebou oprav zvýšení nájmu obhajuje. „Máme velkou masu, která platí různé sazby nájemného, nejčastěji je to 43,60. Tedy méně než polovinu toho běžného. Sto devět korun za metr čtvereční je základní nájemné, které platí nájemci, kteří uzavírali smlouvy od roku 2017. Ekonomické nájemné, které zajistí reprodukceschopnost, opravy, údržbu,“ vysvětlila starostka městské části Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Ve Vinohradech je zhruba jedenáct set běžných obecních bytů, tedy zhruba čtyři procenta všech bytů v majetku Brna. Nově stanovená cena nájmu – 109 korun za metr čtvereční měsíčně – v porovnání s dalšími městskými částmi nevybočuje. Například v Bystrci je jen o sedm korun nižší, naopak v Řečkovicích začíná na částce o sedm korun vyšší.