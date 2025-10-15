Gymnázium v Třeboni obdrželo šestnáct milionů korun z pozůstalosti Toma Schreckera, jednoho z dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem před deportací do koncentračních táborů. Podle ředitelky gymnázia Anny Koktavé, která byla hostem Událostí, komentářů moderovaných Martinem Řezníčkem, škola peníze využije na rozvoj studentů i učitelů, zejména v oblasti měkkých dovedností a zahraničních vzdělávacích aktivit.
Jedno z Wintonových dětí odkázalo třeboňskému gymnáziu miliony
Schrecker patřil podle Koktavé k dlouholetým podporovatelům třeboňského gymnázia. Jako čestný host zahajoval v září 2012 nový školní rok a o čtyři roky později přispěl významnou částkou na tehdy nově vybudovanou školní knihovnu. Každý rok aktivně sledoval všechny novinky na naší škole a živě se zajímal o kvalitu žáků i učitelů, popsala ředitelka.
Po obdržení finančního daru založilo gymnázium na začátku letošního školního roku iniciativu FOTOS. „Fotos v řečtině neznamená jen paprsek či světlo, ale je také zkratkou pro Filantropický odkaz Toma Schreckera. Prostřednictvím této iniciativy chceme udržovat odkaz Toma, který považoval vzdělání za jednu ze svých priorit,“ vysvětlila Koktavá v Událostech, komentářích.
Podpora využití vědomostí v praxi
Gymnázium je podle ředitelky zaměřeno především na znalostní výuku, podobně jako ostatní školy tohoto typu. „Děláme maximum pro to, aby studenti dosáhli komplexního všeobecného vzdělání. Co ale školám našeho typu chybí – a Tom si toho byl dobře vědom – jsou prostředky, které by umožnily přenést nabyté znalosti do praxe, například prostřednictvím zahraničních stáží či expediční výuky,“ popsala.
Podle ní je nyní důležité, aby studenti chápali, že získané prostředky mají mimořádnou hodnotu. „Nesou odkaz Toma Schreckera a ostatních Wintonových dětí, z nichž mnozí byli mimořádně vzdělaní lidé. Studenti by si měli uvědomit, že tento dar by měli jednou symbolicky vrátit nejen škole, ale i dalším generacím,“ uvedla.
Investice do měkkých dovedností
Finanční dar byl pro školu podle Koktavé velkým překvapením, přesto od začátku věděli, jak ho využijí. „Chtěli jsme ho věnovat na rozvoj takzvaných soft skills, tedy měkkých dovedností, na které prostředky ze státního rozpočtu často nestačí,“ vysvětlila. Mezi tyto dovednosti patří třeba komunikace, schopnost řešení problémů či empatie.
Na způsobu využití prostředků se musela škola dohodnout s Jihočeským krajem, který je jejím zřizovatelem. „Hledali jsme shodu prostřednictvím mnoha debat. Nakonec jsem ráda, že jsme se domluvili na využití peněz pro zhruba 25 různých aktivit,“ uvedla ředitelka. Seznam všech škola zveřejnila na svém webu.
Tom Schrecker se narodil 7. ledna 1932 do rodiny obchodníka s textilem. Patřil mezi 669 dětí, které se siru Nicholasi Wintonovi podařilo zachránit před deportací do koncentračních táborů. Z Československa odjel pátým Wintonovým vlakem v červnu 1939.
S podporou své anglické mecenášky Jean Barbourové vystudoval základní a střední školu a jako stipendista také historii na Oxfordské univerzitě. Pracoval jako obchodní zástupce v nakladatelství Reader’s Digest, kde zakládal nové pobočky, později si otevřel vlastní nakladatelství.
Od šedesátých let žil v Austrálii. Po odchodu do důchodu v roce 1990 se intenzivně věnoval filantropii, zejména v Česku, k němuž měl hluboký vztah. Zemřel v květnu 2024.
zdroj: Gymnázium Třeboň, Česká filharmonie
Podpora dalších institucí
Schrecker neodkázal peníze pouze třeboňskému gymnáziu, ale také České filharmonii, English College in Prague a své alma mater – Oxfordské univerzitě. „Mám pocit, že každá z těchto institucí představuje něco, co by se mohlo stát naším velkým tématem do budoucna. Kromě výuky cizích jazyků jde i o vztah k umění a o vedení žáků k projevování emocí prostřednictvím uměleckých aktivit,“ popsala Koktavá.
Třeboňské gymnázium chce v budoucnu navázat užší spolupráci s Oxfordskou univerzitou, aby mohli studenti studovat jazyky přímo v Anglii a získávat nové zkušenosti v zahraničí. „Propojení těchto institucí je součástí velkého odkazu Toma Schreckera,“ uzavřela ředitelka.