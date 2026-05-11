Nahrávám video
Sto osmdesát dva tisíc – tolik je v hlavním městě dopravních značek. Podle Prahy 1 je ale část z nich v metropoli zbytečně. Teď se odborníci snaží takové značky najít a z centra města odstranit. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších čtvrtí. Cílem Prahy 1 je také snížit vizuální smog. V tuhle chvíli Staroměstské náměstí doplňuje asi dvacet dopravních značek. Řada z nich je na chodníku, což je problém hlavně pro rodiče s dětmi v kočárcích. Právě takové značky chce radnice do budoucna umístit třeba na lampy nebo na zdi.