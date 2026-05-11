Praha 1 se snaží vymýtit nadbytečné dopravní značky


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Nadbytečné dopravní značky v Praze
Sto osmdesát dva tisíc – tolik je v hlavním městě dopravních značek. Podle Prahy 1 je ale část z nich v metropoli zbytečně. Teď se odborníci snaží takové značky najít a z centra města odstranit. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších čtvrtí. Cílem Prahy 1 je také snížit vizuální smog. V tuhle chvíli Staroměstské náměstí doplňuje asi dvacet dopravních značek. Řada z nich je na chodníku, což je problém hlavně pro rodiče s dětmi v kočárcích. Právě takové značky chce radnice do budoucna umístit třeba na lampy nebo na zdi.

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Ligová fotbalová asociace (LFA) zahájila s fotbalovou Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřiště vběhli fanoušci. Vršovický klub už oznámil, že do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel jeho nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního utkání vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika sparťanských hráčů v sobotu nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
9. 5. 2026Aktualizovánopřed 23 hhodinami

Útěk do Anglie ho zachránil. Dnes válečný veterán žije v Melbourne

Jiří Švenger utekl těsně před druhou světovou válkou do Anglie. Zachránilo mu to život, protože byl židovského původu. Ještě mu nebylo osmnáct let. Nastoupil do armády, chtěl být letcem, ale špatný zrak mu to nedovolil, stal se proto radiotelegrafistou. Válečný veterán, příslušník 311. československé bombardovací perutě Royal Air Force (RAF), dnes žije v Austrálii a je mu 102 let.
9. 5. 2026

Pachatelé v Praze odpálili bankomat a ukradli statisíce korun

Pachatelé z bankomatu, který v noci odpálili v pražských Kunraticích, odcizili kolem 300 tisíc korun. Po podezřelých dál pátrá policie a hledá svědky, kteří je viděli mezi 02:00 až 05:00 v okolí Kunratického a Krčského lesa na elektrokoloběžkách. Případ si převzali detektivové z prvního oddělení. Způsob odpálení bankomatu ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově.
7. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026
Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.
5. 5. 2026

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026

Záchranáři při maratonu v Praze ošetřili 163 lidí, desítky skončily v nemocnici

Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, z toho pětatřicet převezli do nemocnic. Dva lidé skončili ve vážném stavu na ARO a jeden člověk na jednotce intenzivní péče, shrnula pozdě odpoledne záchranná služba. Závod provázelo slunné a teplé počasí, v poledne bylo ve stínu 26 stupňů. Běhu, který omezil dopravu v centru města, se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc běžců. Před rokem záchranáři při stejné akci ošetřili podle tehdejších informací 63 lidí, přičemž jedenáct skončilo v nemocnici.
3. 5. 2026
