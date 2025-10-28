Mezi Florencí a Vysočanskou v úterý a o víkendu nepojede v Praze metro B


Zdroj: ČTK

Mezi stanicemi Florenc a Vysočanská na lince B v úterý nepojede metro, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XB nebo tramvaje číslo 3, 8 a 12. Výluka potrvá i o víkendu 1. a 2. listopadu.

Mezi stanicemi Vysočanská a Černý Most bude metro jezdit kyvadlově na jedné koleji, protože v daném úseku nejsou obratové koleje. Ve stanici Hloubětín si cestující budou muset přestoupit mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou navazovat.

V denním provozu budou v době výluky jezdit náhradní tramvaje XB v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – Vysočanská.

Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky číslo 12 a mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít také pravidelné tramvaje číšlo 3 a 8.

Rekonstrukce stanice Českomoravská začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Některé nosné konstrukce stanice však byly v horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice až do termínu v prvním čtvrtletí příštího roku.

