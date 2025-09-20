Metro C v sobotu v centru Prahy nepojede kvůli opravám na Florenci

Metro na lince C v sobotu v centru Prahy nepojede kvůli opravám na Florenci. Výluka se týká úseku mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Cestující mohou místo metra využít jednak běžné tramvajové linky, navíc jim bude k dispozici náhradní tramvajová doprava XC. Vyplývá to z informací na webu Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP).
Provoz metra na lince C bude v úseku Hlavní nádraží – Vltavská zcela přerušený po celý den a obousměrně. Důvodem je podle DPP pokračující rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florenc.
Náhradní tramvajová linka XC bude v sobotu jezdit na trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar. Kromě toho mohou lidé využít tramvajovou linku 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Tramvajová linka 23 je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků. Výstupní zastávka je v ulici Na Zámecké a nástupní v obratišti.
O výluce metra informují cestující letáky ve stanicích metra a na dotčených zastávkách povrchové dopravy, pracovníci DPP v reflexních vestách nebo hlášení ve stanicích a vozech metra. Na vybraných místech jsou také informační tabule.