Heřmanická halda má dostat ochranný sarkofág

Hoření haldy Heřmanice v Ostravě má v budoucnu zabránit ochranný sarkofág. Práce potrvají zhruba deset let a měly by stát minimálně 2,3 miliardy korun, oznámili zástupci vlády a státního podniku Diamo, který bude sanaci provádět. Zástupci města i kraje ocenili, že stát na sanaci haldy uvolní peníze. Stejná metoda byla použita i při sanaci hořícího odvalu dolu Schoeller v Libušíně na Kladensku.

Sarkofág má oddělit termicky aktivní části haldy od nezasažené hlušiny, ale také skládky chemických odpadů a kalových nádrží. Má utěsnit hořící odval a zamezit přístupu vzduchu do něj. K izolaci má sloužit jílovitá zemina nebo takzvaný stabilizát z elektrárenského popílku.

Pracovní skupina zřízená ministerstvem průmyslu a obchodu posuzovala pět technických variant sanace haldy, kterou tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Zvolená metoda počítá s vytvořením ochranného sarkofágu a stavbou dvou nových oddělovacích stěn B a C, které navážou na budovanou stěnu A.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) je vybraná metoda nejvhodnější z hlediska zajištění ochrany životního prostředí v okolí i omezení negativních dopadů během prací. Podle předběžných propočtů by práce měly během deseti let stát 2,3 až tři miliardy korun. „Jsem připraven zajistit finance pro státní podnik Diamo ve státním rozpočtu,“ sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Osvědčená metoda

Metoda už byla použita v Libušíně. „Státní podnik Diamo má s touto metodou vlastní zkušenosti, přičemž i po dvanácti letech od ukončení prací se tato metoda osvědčila. Po realizaci došlo k významnému poklesu teplot v odvalu,“ řekl ředitel Diama Ludvík Kašpar. Při tomto technologickém postupu lze podle něj využít odváděné teplo z haldy k vytápění okolních objektů. Podnik už toto téma řeší s odborníky z VŠB – Technické univerzity Ostrava i společností Veolia.

Primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) vítá, že se problém aktivně řeší. „Od přelomu roku jsme se scházeli jak na pracovních skupinách, tak i v politické rovině, tedy na úrovni město a vláda. Scénář, který byl dnes (ve čtvrtek) prezentován, byl i nám představen jako nejlepší a jediný možný. Jsem samozřejmě rád, že se na to podařily najít peníze, protože to není úplně málo. Samozřejmě výsledný stav nebude takový, že halda bude odvezena nebo zmizí, což koneckonců nejde kvůli prašnosti a podobně. Myslím si, že tam za pár let můžeme mít stejný krásný kopec, jako je halda Ema,“ řekl.