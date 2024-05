Dopravu mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím budou až do konce léta komplikovat opravy

Na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí se už od pondělí místo aut pohybují silničáři. Zatím stihli odfrézovat asfalt, nyní se věnují hlavně odstraňování sutí ze zálivů autobusových zastávek.

„Oprava silnice I/57 znamená rekonstrukci 8520 metrů čtverečních vozovky, součástí jsou i dvě autobusové zastávky z cementobetonového krytu. Mimo obnovení vozovkových vrstev provedeme sanace propadlých míst kolem kanalizačních šachet,“ popsal práce mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Ve směru do centra Nového Jičína bude silnice uzavřená do 9. června. Následně se uzavírka přesune do opačného směru. ŘSD bude úsek do Valašského Meziříčí opravovat do poloviny července.