Do Brd se vrátí ostrá střelba z děl, armáda se cvičením počítá od příštího roku

Události v regionech: Do Brd se vrátí ostrá střelba z děl (zdroj: ČT24)

Do Brd se vrátí ostrá střelba z děl a houfnic. Armáda chce na cvičišti v Jincích testovat nové zbraňové komplety a intenzivněji připravovat vojáky. Výcvik to má zefektivnit a zlevnit. Od zrušení bývalého vojenského újezdu uplynulo už skoro deset let. Poslední čtyři roky ale v jeho části vojáci trénují střelbu z minometů.