Daň z nemovitosti klesne ve Zlíně až o třetinu

Po hlasování zastupitelstva řekl, že nižší výběr daně bude mít na město dopad, ve střednědobém výhledu dle něj přijde v příjmové části o sto milionů. „Zvládneme to, ale bude to mít nějaké dopady. Je férové říct lidem, že seznam priorit budeme muset rozložit v delším čase,“ nechal se slyšet Chalánek.

S návrhem na snížení daně souhlasil i opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „V argumentaci nám schází jedna věc – vypadává z toho občan. Je potřeba tyto věci do budoucna posuzovat v kontextu toho, jestli si to lidé, kterých se to týká, mohou dovolit. Věcí, které lidé budou muset zvládnout, je najednou víc. Do budoucna bychom neměli zapomenout na to, pro koho tady vlastně jsme. Děkuji všem, kteří zapříčinili, že se daň vrací do rozumné úrovně,“ podotkl Vančura.