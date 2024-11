Cesty k požáru v Českém Švýcarsku byly neprůjezdné, popsali u soudu hasiči

Zásah mohl být snazší a rychlejší

„Pokud by páteřní cesty byly průjezdné, zásah by byl snazší a trvalo by kratší dobu dostat se k ohni,“ podpořil Košíkova slova u soudu tehdejší velitel děčínských hasičů Pavel Musil, který se dohodl s vedením správy parku, že se nechá střed ohniska kontrolovaně vyhořet. Standardní postup to podle záchranářů nebyl, ale kvůli nebezpečí padání stromů nebylo možné hasit přímo v ohnisku. Vítr následně roznesl oharky a plameny se rozšířily na další místa.

Hořet začalo podle vyšetřovatelů v Malinovém dole. Košík označil u soudu jiné místo prvotního ohniska, než jaké uváděl Lobotka policii, když se přiznal k zapálení národního parku v léčebně. „To, co jsem viděl, jsem bral jako epicentrum, popadané stromy, prorostlé kapradí, ostružiní, uschlé smrky, stromy zaklesnuté do sebe, normální člověk by tam nešel,“ přiblížil Košík, kterého na místě zranila pyrotechnika aktivovaná požárem.

O náročnosti zásahu vypovídal u soudu i další hasič. „Byla to hrůza, zásah byl enormně těžký,“ prohlásil s tím, že požár se masivně rozšířil následující den, kdy začal foukat silnější vítr. Za chybu označil to, že u ohniska v Malinovém dole nikdo v noci nezůstal. Dodal nicméně, že podle něj kvůli tmě a nebezpečí padajících stromů tam zásah vlastně nebyl možný.