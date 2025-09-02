Po útlumu způsobeném covidem, ruskou válkou na Ukrajině a úbytkem čínských turistů se poptávka po špercích s českým granátem znovu zvedá. Výrobní družstvo Granát Turnov nyní oslovuje zákazníky v Japonsku a Americe. Už loni uspořádalo výstavu v prostorách českého velvyslanectví v Tokiu, letos se stalo partnerem české účasti na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace. Jediný český výrobce se účastní i dalších akcí, například festivalu Crystal Valley Week, který potrvá do soboty v Liberci.
Český granát znovu míří do Japonska i Ameriky
Český granát se už od minulého století těží v Podsedicích na Litoměřicku. „Kameny, které zde vytěžíme ve formě koncentrátu, putují na zpracování do závodu v Turnově, kde jsou následně vybrány a vybroušeny na šperkové kameny,“ vysvětlil koordinátor těžby Jiří Boudný.
Z drobných rudých kamenů pak v turnovském družstvu vznikají šperky, které míří nejen do českých obchodů, ale i na světové výstavy. Odbyt šperků s kameny barvy holubí krve před šesti lety zastavila pandemie covidu. „Došlo pro nás k zavření maloobchodní i velkoobchodní sítě, zaznamenali jsme značný pokles prodeje,“ dodal Boudný.
Zatímco pandemie uzavřela kamenné prodejny a omezila turistický ruch, ruská válka na Ukrajině ukončila prodej šperků ruským zákazníkům. Skončila také čínskou vládou podporovaná turistika do Čech, a tím ubyli další klienti.
Nová kolekce představená v Japonsku
V posledních dvou letech se ale situace zlepšuje. Zákazníci znovu začínají šperky kupovat a tradiční český klenot si opět odnášejí i turisté. Část produkce začalo družstvo exportovat do Japonska a podle ekonomické ředitelky společnosti Český granát Turnov Evy Stodůlkové je velký zájem i ve Spojených státech.
V českém pavilonu na světové výstavě Expo v Ósace, postaveném ze dřeva a skla, představil Granát Turnov novou kolekci šperků, která spojuje českou tradici s japonským designem. Hlavním motivem je lipový list v origami stylu. „Jedná se o zlatou soupravu osázenou českými granáty unikátních velikostí, diamanty a vltavíny,“ popsala Stodůlková.
Garance pravosti
Podle ní nyní směřuje patnáct až dvacet procent šperků do zahraničí. „Odbyt se více než zdvojnásobil a stále roste. I pro letošní rok očekáváme další nárůst obratu,“ uvedla. Novou kolekci šperků představil výrobce i na výstavě v Liberci. „Rozšiřujeme povědomí o naší produkci a o tradičním řemesle,“ doplnila Stodůlková.
Těžba v Podsedicích zatím zůstává na stejné úrovni. Ročně se tam vytěží přibližně sto kilogramů českého granátu.
Kromě Podsedic se granáty těží také v Dolní Olešnici. Jediným subjektem, který má právo těžit v dolech a zároveň certifikovat pravost kamenů, je turnovské družstvo Granát Turnov. Díky tomu může garantovat původ kamene a zákazníkům poskytnout jistotu, že drží v ruce pravý český granát.
Český granát se odlišuje od ostatních zejména svou intenzivní tmavě červenou barvou, která může mít v závislosti na světle různé odstíny. Je známý také vysokou tvrdostí a tepelnou odolností.
Historie českého granátu sahá až do středověku, největší oblibu si získal v 19. století, kdy byl vyhledávaným klenotem evropské šlechty. Největší světovou sbírku historických prací s českými granáty vlastní Národní muzeum v Praze, menší sbírka je v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Moravské galerii v Brně. Ucelené kolekce jsou v Odborné šperkařské škole v Turnově a v tamním Muzeu Českého ráje.