Česko spustilo svou AI Factory. Pomůže firmám i státu


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události v regionech: V Ostravě zahájila provoz první AI factory
Zdroj: ČT24

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače (CZAI). Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba miliardu korun bude také pořízení nového superpočítače.

Nová AI Factory je v rámci České republiky unikátní. Napojí se na síť dalších center umělé inteligence po celé Evropě a podle zástupců projektu pomůže mimo jiné posílit kyberbezpečnost země.

„Pro Česko je důležité, že se otevírá AI infrastruktura, protože v tuto chvíli jsme závislí na zahraničních dodavatelích. Vnímám to jako jeden z kroků, který nám umožní vytvořit si určitou technologickou nezávislost,“ řekl vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.

Podle něj může nové centrum výrazně pomoci také s širším zaváděním umělé inteligence ve firmách i ve veřejné správě. „Pokud chceme pokročit v adopci AI, ať už v podnicích, nebo ve veřejné správě, kde jsme pod průměrem Evropské unie, právě takové centrum nám v tom může významně pomoci,“ uvedl Kačena.

Dodal, že každá země potřebuje vlastní základní AI infrastrukturu. „Ukazuje se, zvlášť v současné geopolitické situaci, že závislost čistě na zahraničních dodavatelích a centrech v zahraničí z mnoha důvodů není ideální,“ doplnil.

V Česku má vzniknout továrna na rozvoj AI
Ilustrační foto

Superpočítač i podpůrné služby

První česká AI Factory vyjde přibližně na miliardu korun. Využívat ji budou moci firmy, odborníci ze zdravotnictví, energetiky nebo veřejné správy i vědci z vysokých škol a univerzit.

Podle ředitele národního superpočítačového centra IT4Innovations Víta Vondráka tvoří projekt dvě hlavní části. Tou první je superpočítač, který má poskytnout odpovídající výpočetní kapacitu pro využití softwarových nástrojů AI. „Druhá část je už trochu virtuální. To je centrum, které bude poskytovat služby tak, aby superpočítač a infrastruktura byly efektivně využívány a umožnily skutečné nasazení modelů do reálné praxe,“ vysvětlil Vondrák.

Firmy podle něj získají přístup nejen k výpočetním a datovým kapacitám českého centra, ale i k dalším superpočítačům propojeným v evropské síti AI Factories.

Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač
Kvantový počítač

Nový superpočítač KarolAIna

IT4Innovations plánuje pořídit nový superpočítač, který nahradí pět let starý systém Karolina. Pořízení nového superpočítače KarolAIna a jeho provoz mají tvořit přibližně polovinu celkových nákladů projektu. Zbytek peněz bude určen na poskytování služeb klientům CZAI.

„Superpočítač bude pořízen až v roce 2027. Do té doby budeme využívat naše stávající superpočítače a také naši účast například na finském superpočítači LUMI,“ uvedl Vondrák.

Ostravské superpočítače snížily kvůli úspoře energií výkon. Šetří i celá univerzita
Superpočítač Karolina

Výzkum z Brna už centrum využívá

Jan Černocký z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně pracuje se svým týmem na vývoji a vylepšování takzvaných voicebotů. Ty mohou pomáhat například operátorům záchranných linek.

„Snažíme se vyvinout hlasového bota, tedy voicebota, který dokáže většinu volání odbavit automaticky, ale zároveň lidem umožní doplnit nové nebo upřesňující informace,“ popsal vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií VUT Černocký.

Brněnští výzkumníci už nyní své modely v Ostravě trénují. „Zažádáme si o čas, musíme popsat, co budeme trénovat, na čem, kolik spotřebujeme procesohodin a paměti. Díky tomu, že tyto superpočítače máme, se alespoň částečně můžeme přiblížit úrovni velkých amerických firem nebo čínských univerzit a být konkurenceschopní na světové úrovni,“ poznamenal Černocký.

Nutná modernizace infrastruktury

Kvůli provozu AI Factory bylo nutné rozšířit také podpůrnou infrastrukturu, především chladicí a napájecí kapacity.

„Bylo nezbytné posílit například chlazení. Možná ani příkon nebyl tak kritický, ale právě chlazení je v současnosti nejslabším místem při provozu takto výkonných systémů. Proto u nás probíhá rekonstrukce a modernizace,“ vysvětlil Vondrák.

V Evropě dosud vzniklo devatenáct AI Factories a Česká republika se nově stala součástí této evropské sítě.

Načítání...

Výběr redakce

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 24 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 2 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 4 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 7 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 12 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Česko spustilo svou AI Factory. Pomůže firmám i státu

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače (CZAI). Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba miliardu korun bude také pořízení nového superpočítače.
před 10 mminutami

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
před 1 hhodinou

Policie navrhla zastavit stíhání učitelky v případu chemického pokusu

Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie předala případ státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Obvinila ji z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
před 3 hhodinami

Průzkum: Pražané kritizují dopravní zácpy či parkování, s MHD jsou spokojeni

Devět z deseti Pražanů kritizuje situaci na silnicích ve městě. Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute. Většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především MHD, se kterou jsou spokojeni. Situaci na silnicích by řešili hlavně posilováním infrastruktury. Vedení města zároveň zvažuje zdražení jízdného v MHD i parkovného.
před 3 hhodinami

Hasiči postrádají dostatek nádrží v Českém Švýcarsku pro hašení velkých požárů

Nádrže s vodou, které jsou rozmístěné v Národním parku České Švýcarsko, podle hasičů nestačí pro zásahy u rozsáhlých požárů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček uvedl, že během jediného dne potřebovaly vrtulníky více než milion litrů vody. Správa parku připomíná, že místní zdroje jsou určené hlavně pro rychlé hašení menších ohnisek. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) svolá expertní skupinu, která se bude koncepcí požární ochrany v parku zabývat.
před 4 hhodinami

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
11:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz veřejné funkce

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání veřejné funkce potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
před 4 hhodinami

Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
před 5 hhodinami
Načítání...