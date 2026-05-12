Česko spustilo svou AI Factory. Pomůže firmám i státu

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače (CZAI). Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba miliardu korun bude také pořízení nového superpočítače.
Nová AI Factory je v rámci České republiky unikátní. Napojí se na síť dalších center umělé inteligence po celé Evropě a podle zástupců projektu pomůže mimo jiné posílit kyberbezpečnost země.
„Pro Česko je důležité, že se otevírá AI infrastruktura, protože v tuto chvíli jsme závislí na zahraničních dodavatelích. Vnímám to jako jeden z kroků, který nám umožní vytvořit si určitou technologickou nezávislost,“ řekl vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
Podle něj může nové centrum výrazně pomoci také s širším zaváděním umělé inteligence ve firmách i ve veřejné správě. „Pokud chceme pokročit v adopci AI, ať už v podnicích, nebo ve veřejné správě, kde jsme pod průměrem Evropské unie, právě takové centrum nám v tom může významně pomoci,“ uvedl Kačena.
Dodal, že každá země potřebuje vlastní základní AI infrastrukturu. „Ukazuje se, zvlášť v současné geopolitické situaci, že závislost čistě na zahraničních dodavatelích a centrech v zahraničí z mnoha důvodů není ideální,“ doplnil.
Superpočítač i podpůrné služby
První česká AI Factory vyjde přibližně na miliardu korun. Využívat ji budou moci firmy, odborníci ze zdravotnictví, energetiky nebo veřejné správy i vědci z vysokých škol a univerzit.
Podle ředitele národního superpočítačového centra IT4Innovations Víta Vondráka tvoří projekt dvě hlavní části. Tou první je superpočítač, který má poskytnout odpovídající výpočetní kapacitu pro využití softwarových nástrojů AI. „Druhá část je už trochu virtuální. To je centrum, které bude poskytovat služby tak, aby superpočítač a infrastruktura byly efektivně využívány a umožnily skutečné nasazení modelů do reálné praxe,“ vysvětlil Vondrák.
Firmy podle něj získají přístup nejen k výpočetním a datovým kapacitám českého centra, ale i k dalším superpočítačům propojeným v evropské síti AI Factories.
Nový superpočítač KarolAIna
IT4Innovations plánuje pořídit nový superpočítač, který nahradí pět let starý systém Karolina. Pořízení nového superpočítače KarolAIna a jeho provoz mají tvořit přibližně polovinu celkových nákladů projektu. Zbytek peněz bude určen na poskytování služeb klientům CZAI.
„Superpočítač bude pořízen až v roce 2027. Do té doby budeme využívat naše stávající superpočítače a také naši účast například na finském superpočítači LUMI,“ uvedl Vondrák.
Výzkum z Brna už centrum využívá
Jan Černocký z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně pracuje se svým týmem na vývoji a vylepšování takzvaných voicebotů. Ty mohou pomáhat například operátorům záchranných linek.
„Snažíme se vyvinout hlasového bota, tedy voicebota, který dokáže většinu volání odbavit automaticky, ale zároveň lidem umožní doplnit nové nebo upřesňující informace,“ popsal vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií VUT Černocký.
Brněnští výzkumníci už nyní své modely v Ostravě trénují. „Zažádáme si o čas, musíme popsat, co budeme trénovat, na čem, kolik spotřebujeme procesohodin a paměti. Díky tomu, že tyto superpočítače máme, se alespoň částečně můžeme přiblížit úrovni velkých amerických firem nebo čínských univerzit a být konkurenceschopní na světové úrovni,“ poznamenal Černocký.
Nutná modernizace infrastruktury
Kvůli provozu AI Factory bylo nutné rozšířit také podpůrnou infrastrukturu, především chladicí a napájecí kapacity.
„Bylo nezbytné posílit například chlazení. Možná ani příkon nebyl tak kritický, ale právě chlazení je v současnosti nejslabším místem při provozu takto výkonných systémů. Proto u nás probíhá rekonstrukce a modernizace,“ vysvětlil Vondrák.
V Evropě dosud vzniklo devatenáct AI Factories a Česká republika se nově stala součástí této evropské sítě.
Načítání...