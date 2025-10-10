Konsorcium vedené VŠB – Technická univerzita Ostrava uspělo ve výzvě na vznik evropských továren pro rozvoj umělé inteligence, kterou vypsal společný celoevropský podnik EuroHPC. Česká republika by tak měla mít svou továrnu na umělou inteligenci – Czech AI Factory (CZAI) a s ní v Ostravě i nový AI superpočítač. Celý projekt má vyjít zhruba na jednu miliardu korun. V pátek o tom informovala mluvčí univerzity Jana Dronská.
V Česku má vzniknout továrna na rozvoj AI
Czech AI Factory má podporovat rozvoj a zavádění umělé inteligence v tuzemsku. Jádrem projektu bude nový superpočítač pro úlohy spojené s umělou inteligencí nazvaný KarolAIna. „Díky novému superpočítači a odbornosti našich partnerů činí Česká republika rozhodný krok k tomu, aby se stala aktivním přispěvatelem evropské excelence v oblasti umělé inteligence,“ řekl rektor univerzity Igor Ivan.
Superpočítač má být postaven přibližně na 340 nejmodernějších AI čipech a má sloužit průmyslu, veřejné správě, výzkumným týmům i start-upům a poskytnout pokročilý výpočetní výkon potřebný pro trénování, nasazování a experimentování s AI modely.
Celkové náklady na Czech AI Factory jsou téměř jedna miliarda korun. Polovina těchto prostředků je hrazena z eurounijních zdrojů EuroHPC, které bude čerpat 50 procent výpočetního času superpočítače KarolAIna a navazujících AI služeb, a 50 procent přispěje Česká republika. Zhruba polovina prostředků připadne na pořízení samotného superpočítače KarolAIna a jeho provoz, zbývající finance budou sloužit pro poskytování služeb klientům Czech AI Factory. V rámci projektu vzniknou také dva AI kampusy – jeden v Praze a druhý v Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků a doplní AI kampus v Ostravě, který už nyní vzniká v rámci LUMI AI Factory.
Vlajková loď AI infrastruktury v Česku
„Získání AI Factory pro Českou republiku je velmi důležitým krokem, který nás významněji dostává na mapu AI v Evropě. Superpočítač KarolAIna se stane vlajkovou lodí AI infrastruktury České republiky, který nám umožní obsluhovat neustále narůstající požadavky našich uživatelů v oblasti umělé inteligence,“ uvedl koordinátor CZAI a ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations Vít Vondrák. „Spojení pokročilé infrastruktury, softwarových nástrojů, bezpečných datových prostředí, týmu expertů a koordinovaných školicích a vzdělávacích aktivit urychlí zavádění umělé inteligence do praxe i výzkumu, přispěje k naplňování národních a evropských digitálních strategií a podpoří inovace, hospodářský růst a společenský prospěch,“ dodal.
V Evropě podle plánu vznikne šest nových AI Factories, které se připojí k třinácti již dříve vybraným. Spolu s VŠB-TUO bude na projektu spolupracovat dalších pět institucí včetně vysokých škol či Akademie věd ČR. Jejich odborníci budou podporovat zavádění umělé inteligence v řadě odvětví. Například v průmyslu při snižování prostojů či ve zdravotnictví při vývoji léků. Veřejná správa zase umělou inteligenci může využít ke zefektivnění procesů a on-line služeb a například u kyberbezpečnosti se AI zaměří na pokročilou detekci a obranu.
Projekt má otevřít nové příležitosti
„Projekt bude nejen poskytovat špičkovou výpočetní infrastrukturu, ale otevře nové příležitosti pro nejrůznější subjekty napříč ekonomikou i společností, včetně zcela nového okruhu uživatelů, a to díky široké nabídce AI služeb,“ uvedl Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, které je jedním z partnerů projektu.
Součástí CZAI budou také dva AI kampusy – jeden v Praze a druhý v Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků a doplní již vznikající AI kampus v Ostravě.
Evropa a superpočítače
EuroHPC je právní a finanční subjekt ustavený nařízením Rady Evropské unie, který sdružuje Evropskou unii, zúčastněné státy a soukromé subjekty s ambicí učinit Evropu světovým lídrem v superpočítačích, kvantových počítačích a umělé inteligenci.
Aby byla Evropa vybavena špičkovou výpočetní a datovou infrastrukturou, pořídila už prostřednictvím EuroHPC JU celkem 11 superpočítačů rozmístěných po celé Evropě. Tři z těchto superpočítačů se nyní umístily mezi 10 nejvýkonnějšími superpočítači na světě. Evropští vědci i uživatelé z veřejného sektoru a průmyslu mohou využívat superpočítače EuroHPC bez ohledu na to, kde v Evropě se nacházejí, a tím posouvat vědu kupředu a podporovat vývoj široké škály aplikací s průmyslovým, vědeckým i společenským přínosem pro Evropu.
