Dělníci opravují novogotický zámek v Bzenci na Hodonínsku. Hotová je čelní fasáda. O budoucnosti chátrající památky rozhodovali obyvatelé v roce 2021 v referendu. Tehdejší vedení radnice chtělo zámek prodat, opozice byla proti. Lidé se nakonec vyslovili pro to, aby zůstal ve vlastnictví města, které jej opraví. V budově by měl v budoucnu vzniknout prostor pro radnici nebo ordinace lékařů.
Bzenecký zámek má novou fasádu, má v něm sídlit radnice i ordinace
Rozbitá okna, zašlá fasáda či opadávající omítka – takové stopy zanechal čas na bzeneckém zámku. Zatímco interiér památky stále odkazuje na dlouhodobý nedostatek péče, čelní fasáda už znovu září v celé své kráse.
„Památkáři do rekonstrukce vstupují běžným způsobem, spolupracujeme s nimi a vyjadřují se k veškerým pracím. Největší debata byla asi o barevnosti čelní fasády. Nepodařilo se nám dohledat původní vzorky barevnosti. My jsme se přikláněli k zemitějším tónům, památková péče chtěla pestřejší barvy,“ vysvětlil starosta Bzence Erik Ebringer (Volba pro město).
Shodu nakonec našli. Čelní fasáda už je dokončená a řemeslníci se přesunuli k bočním stěnám, které čeká stejná proměna. „Hlavně je potřeba opravit kámen, jsou tu díry, které se musí přetmelit. Různé hrany a zaoblení je nutné znovu vytmelit, aby si stavba zachovala původní tvar. Pak přijde na řadu retuš,“ popsal kameník Lukáš Pochylý.
Práce na čelní straně zámku začaly loni v únoru a do konce července měl objekt získat původní podobu. Mezitím však město odstoupilo od smlouvy s předchozím zhotovitelem. „Práce nebyly v souladu se smlouvou. Kvůli vypsání nové zakázky a také proto, že nový zhotovitel musel některé úkony provést znovu v odpovídající kvalitě, došlo ke zdržení,“ zdůvodnil starosta.
Památka nejvíce chátrala v posledních desetiletích. Město dokonce zvažovalo prodej, proti se však postavili obyvatelé. „To, že tento zámek zůstal v majetku města, je zásluhou našich občanů. Od chvíle, kdy bylo rozhodnuto v referendu, pořádáme s nimi besedy, kde diskutujeme o jednotlivých možnostech využití,“ řekl Ebringer.
Sídlo radnice a ordinace
Zámek má proto do budoucna sloužit hlavně místním. Radnice sem chce přesunout městský úřad nebo například ordinace lékařů. „Stávající radnice sídlí v nehospodárných a předimenzovaných prostorech. Je nepřehledná a bariérová. Dispozice zámku umožňuje jednoduchý, přehledný a bezbariérový provoz s centrálním výtahem,“ nastínil starosta.
„Provoz radnice ve dvou patrech zámku by podle propočtů měl vycházet levněji než ve stávajících třech objektech. Nyní zpracováváme projekt pro stavební povolení těchto vnitřních úprav. Zatím proto není stanovena přesná cena ani časový harmonogram,“ doplnil.
„Činnosti, které se tam předpokládají, včetně ordinací a podobně, nejsou v rozporu s tím, co památka fyzicky může poskytnout a co by tam tedy bylo vhodné provozovat,“ dodal ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.
Město se zároveň věnuje i dalším objektům zámeckého areálu, které jsou v různém stupni rozpracovanosti. Dokončená je úprava prostoru před zámkem na hygienické zázemí pro veřejnost a v září by měla začít přestavba zámecké lisovny na infocentrum s vinotékou místních vinařů a multifunkčním sálem. Radnice také vybrala dodavatele druhého objektu před zámkem, kde by měly vzniknout dvě dětské skupiny.
Město dosud vynaložilo na rekonstrukci zámku přes dvacet milionů korun, část pokryly dotace. Celkově má obnova památky stát čtvrt miliardy korun a potrvá ještě několik let.