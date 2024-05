Aš, Nejdek a Kraslice uzavřely Pakt ohrožených měst. Doufají v silnější hlas při jednání s orgány

„Problémy našich měst se prohlubují. Je to dlouhodobá záležitost. Chybí tady lékařská péče, podnikatelská aktivita, investoři nemají zájem, ubývá policistů. A situace se neustále zhoršuje. Potřebujeme přimět orgány, které jsou za to zodpovědné, aby něco činily,“ burcuje ašský starosta Vítězslav Kokoř (ANO).

Zároveň upozornil, že města nechtějí být jenom kritická. „Nechceme stále někoho informovat o tom, že se něco děje, ale chceme nabízet řešení. Máme nějaké připravené, vypracovali jsme ho s odborníky, s univerzitami, a teď chceme, aby se o tom s námi kompetentní orgány byly ochotné bavit,“ dodal.

Odliv obyvatel, málo lékařů i obavy o úroveň školství

První podoba paktu se začala rýsovat loni na podzim mezi Kraslicemi se zhruba 6500 obyvateli a Aší s necelými třinácti tisíci obyvateli. Nyní se přidal k městům ze Sokolovska a Chebska také Nejdek z Karlovarska, v němž bydlí 7800 lidí.

Kraslice podle starosty Jana Šimka (ANO) nejvíce trápí odliv obyvatel. Vedle vyšší úmrtnosti než porodnosti panuje ve městě kvůli blízkosti německých hranic stále se stupňující trend dojíždění za prací do sousední země. Za posledních patnáct let se to týká stovek obyvatel. Město s rozsáhlou infrastrukturou tak nemá dostatek peněz na běžnou údržbu budov, silnic nebo provoz veřejného osvětlení.