V Čechách hrozí bouřky se silným větrem a kroupy

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu odpoledne vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platí v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. Provázet je může silný vítr a kroupy. U Slapů směrem k severovýchodu také postupuje podle ČHMÚ první výrazná supercela roku 2026.
„Bouřky budou v této oblasti spíše izolovanější, s postupem k severovýchodu, ale mohou mít i nadále lokálně silné projevy zejména v kroupách a nárazech větru,“ uvedli meteorologové.
Večer někdy mezi 19:00 a 20:00 se pak očekává od jihozápadu z Bavorska příchod rozsáhlejšího bouřkového systému přibližně do oblasti Šumavy, na jehož čele se mohou vyskytnout silné nárazy větru až kolem 70 kilometrů za hodinu. Systém bude postupovat přibližně k severovýchodu a měl by později zvolna slábnout, uvedl ČHMÚ.
Pro Moravu a Slezsko zůstává až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
Vznik supercely
Meteorologové rovněž upozornili na první letošní výraznou supercelu, nachází se v okolí Slapů ve Středočeském kraji.
„Bouřka vznikla v Pošumaví, zesílila ale a dále si udržuje intenzitu zejména díky vysokému střihu větru a dostatečné energii,“ uvedl ČHMÚ.