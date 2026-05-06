V Čechách hrozí bouřky se silným větrem a kroupy


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČHMÚ, ČT24

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu odpoledne vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platí v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. Provázet je může silný vítr a kroupy. U Slapů směrem k severovýchodu také postupuje podle ČHMÚ první výrazná supercela roku 2026.

„Bouřky budou v této oblasti spíše izolovanější, s postupem k severovýchodu, ale mohou mít i nadále lokálně silné projevy zejména v kroupách a nárazech větru,“ uvedli meteorologové.

Večer někdy mezi 19:00 a 20:00 se pak očekává od jihozápadu z Bavorska příchod rozsáhlejšího bouřkového systému přibližně do oblasti Šumavy, na jehož čele se mohou vyskytnout silné nárazy větru až kolem 70 kilometrů za hodinu. Systém bude postupovat přibližně k severovýchodu a měl by později zvolna slábnout, uvedl ČHMÚ.

Pro Moravu a Slezsko zůstává až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím vzniku požárů.

Hasiči zmenšili požár v Českém Švýcarsku na pět hektarů, letecké hašení skončilo
Následky požáru v národním parku České Švýcarsko

Vznik supercely

Meteorologové rovněž upozornili na první letošní výraznou supercelu, nachází se v okolí Slapů ve Středočeském kraji.

„Bouřka vznikla v Pošumaví, zesílila ale a dále si udržuje intenzitu zejména díky vysokému střihu větru a dostatečné energii,“ uvedl ČHMÚ.

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších třicet procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm.
Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil platnost výstrahy publikované původně v sobotu.
Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Praze zároveň platí v souvislosti s touto výstrahou zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.
Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let

Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961, oznámil v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se dle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, píše Bloomberg

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného, uvedla v analýze agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
