Ve čtvrtek a v pátek přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť. Za ní se mírně ochladí. V sobotu by se tak denní teploty měly držet do dvaceti čtyř stupňů Celsia a postupně se bude opět oteplovat. Na pondělní první školní den mohou teploty vystoupat až ke třiceti stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Studená fronta přinese srážky a mírné ochlazení
ČHMÚ na síti X napsal, že studená fronta už na západ Čech přinesla velkou oblačnost. „Odpoledne a večer bude mraků přibývat a postupně se od západu objeví déšť nebo přeháňky, a to především v Čechách a ojediněle se vyskytnou i bouřky,“ uvedl ČHMÚ.
Čtvrteční teploty vystoupají někde až k 33 stupňům, meteorologové proto vydali výstrahu před vysokými teplotami a rizikem vzniku požárů. Na západě bude kolem dvaceti sedmi stupňů.
V pátek budou zpočátku doznívat přeháňky. V noci teploty klesnou na osmnáct až třináct stupňů, na východě bude kolem dvaceti stupňů. Přes den teploměr ukáže dvacet až dvacet pět stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až dvacet devět stupňů.
Podobné počasí bude i v sobotu. Obloha bude oblačná až zatažená, občas zaprší. Od západu se bude vyjasňovat. Noční teploty budou stejné jako v pátek, jen na jihozápadě může být chladněji. Přes den bude do dvaceti čtyř stupňů, na jihu Moravy může být asi o dva stupně tepleji.
V neděli bude jasno nebo polojasno a začne se oteplovat. Denní teploty mohou vystoupat na dvacet tři až dvacet osm stupňů. Převážně jasné a teplé počasí pak bude i na pondělní první školní den, kdy meteorologové očekávají přes den dvacet šest až třicet stupňů, na západě kolem dvaceti čtyř stupňů.