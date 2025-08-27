V části Česka se ve čtvrtek mohou nejvyšší odpolední teploty dostat nad 31 stupňů Celsia. Na Moravě, ve Slezsku a na části Vysočiny navíc přes den hrozí silný vítr o rychlosti až 65 kilometrů v hodině a vznik požárů. Riziko šíření ohně se sníží v noci na pátek, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Čtvrteční vedro doplní silný vítr a riziko požárů
Před zvlněnou studenou frontou ve čtvrtek vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. Nejvyšší odpolední teploty proto v Polabí, Poohří, části jižních Čech a na jižní a střední Moravě mohou vystoupat nad 31 stupňů Celsia. Lidem proto meteorologové doporučují více pít neslazené nealkoholické nápoje a omezit tělesnou zátěž.
„Současně se na východě Moravy a ve Slezsku a severovýchodě Českomoravské vrchoviny ve čtvrtek před polednem rozfouká čerstvý vítr místy v nárazech kolem pětašedesáti kilometrů v hodině, který bude foukat až do večera, kdy začne slábnout,“ uvádí meteorologové. Vítr může lámat větve stromů a způsobit i menší škody na budovách, upozorňuje ČHMÚ.
Vzhledem k déle trvajícímu období bez deště a očekávané kombinaci vysokých teplot a nárazového větru, vzroste ve čtvrtek na Moravě a ve Slezsku nebezpečí vzniku a šíření požárů. Riziko klesne během noci na pátek, kdy vítr zeslábne a později v pátek dorazí srážky.
Občasný déšť nebo přeháňky očekávají meteorologové i v sobotu, kdy bude srážek od západu postupně ubývat. V neděli by už mělo být jasno až polojasno, s denními maximy mezi 23 a 28 stupni Celsia.
Kvůli zvýšenému riziku požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.