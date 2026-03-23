Po slunném začátku týdne se prudce ochladí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Během tohoto týdne se počasí v Česku prudce změní, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Začátkem týdne bude jasno a až osmnáct stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se ale zatáhne a denní teploty klesnou skoro k nule. V pátek bude přes den pouze jeden až šest stupňů nad nulou. Už od středy se objeví přeháňky a později může i v nižších polohách sněžit.

V neděli se nejvyšší denní teploty v zemi pohybovaly většinou kolem jedenácti až čtrnácti stupňů. V nejbližších dnech dál porostou. V pondělí budou podle meteorologů maximální denní teploty činit jedenáct až šestnáct stupňů, v úterý dvanáct až sedmnáct stupňů a ve středu třináct až osmnáct stupňů. V pondělí a úterý bude polojasno až jasno nebo polojasno až oblačno.

Ve středu se obloha zatáhne a objeví se déšť či přeháňky. V Čechách mohou být ojediněle i bouřky. Večer se možná vyskytnou sněhové nebo smíšené přeháňky, a to v Čechách i v polohách nad tři sta metrů nad mořem a na Moravě a ve Slezsku nad šest set metrů.

Ve čtvrtek se nejvyšší denní teploty propadnou na dva až sedm stupňů nad nulou. V pátek budou dál klesat na jeden až šest stupňů. O víkendu se pak mírně zvýší na tři až osm stupňů, v Čechách může být až deset stupňů. Obloha zůstane do konce týdne většinou zatažená, pouze v Čechách by v závěru týdne mohlo být přechodně i polojasno. Také přeháňky vydrží po zbytek týdne a v pátek může i v polohách pod čtyři sta metrů nad mořem sněžit.

V noci mohou teploty po celý týden klesat k nule, nebo i několik stupňů pod nulu. Nejchladnější bude asi noc na pátek, kdy mohou teploty klesnout až na minus tři stupně.

Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder
Mark Rieder

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně

Místo, kde ve starověku probíhaly olympijské hry, je v současné době ohrožené rovnou několika způsoby, na něž má vliv klimatická změna. Podle řecké historičky Sophie Zoumbakiové se dá poučit z toho, co se tam dělo v průběhu uplynulých tří tisíc let. Klíčoví jsou podle ní přitom vždy lidé, řekla v rozhovoru pro Českou televizi.
21. 3. 2026

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
20. 3. 2026

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
19. 3. 2026

USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí

Takový březen zatím Spojené státy nezažily. Pokud se vyplní předpovědi na nejbližší dny, padnou nejen březnové, ale zřejmě i dubnové teplotní rekordy.
17. 3. 2026

V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejícím týdnu čeká Česko proměnlivé počasí. Týden začal zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z následujících čtyř týdnů se teploty začnou dostávat opět do nadprůměrných hodnot až během první dubnové dekády. Srážkově bude období od poloviny března do 12. dubna pravděpodobně průměrné, uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.
16. 3. 2026Aktualizováno16. 3. 2026

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
16. 3. 2026

Déšť jako zbraň. Vojenská meteorologie je pro moderní války zásadní

Vliv meteorologie na vojenské konflikty je zásadní, ale veřejností mnohdy podceňovaný. Přitom bez špičkové předpovědi počasí se nedá žádný moderní konflikt vyhrát.
13. 3. 2026
