Po slunném začátku týdne se prudce ochladí

Během tohoto týdne se počasí v Česku prudce změní, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Začátkem týdne bude jasno a až osmnáct stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se ale zatáhne a denní teploty klesnou skoro k nule. V pátek bude přes den pouze jeden až šest stupňů nad nulou. Už od středy se objeví přeháňky a později může i v nižších polohách sněžit.
V neděli se nejvyšší denní teploty v zemi pohybovaly většinou kolem jedenácti až čtrnácti stupňů. V nejbližších dnech dál porostou. V pondělí budou podle meteorologů maximální denní teploty činit jedenáct až šestnáct stupňů, v úterý dvanáct až sedmnáct stupňů a ve středu třináct až osmnáct stupňů. V pondělí a úterý bude polojasno až jasno nebo polojasno až oblačno.
Ve středu se obloha zatáhne a objeví se déšť či přeháňky. V Čechách mohou být ojediněle i bouřky. Večer se možná vyskytnou sněhové nebo smíšené přeháňky, a to v Čechách i v polohách nad tři sta metrů nad mořem a na Moravě a ve Slezsku nad šest set metrů.
Ve čtvrtek se nejvyšší denní teploty propadnou na dva až sedm stupňů nad nulou. V pátek budou dál klesat na jeden až šest stupňů. O víkendu se pak mírně zvýší na tři až osm stupňů, v Čechách může být až deset stupňů. Obloha zůstane do konce týdne většinou zatažená, pouze v Čechách by v závěru týdne mohlo být přechodně i polojasno. Také přeháňky vydrží po zbytek týdne a v pátek může i v polohách pod čtyři sta metrů nad mořem sněžit.
V noci mohou teploty po celý týden klesat k nule, nebo i několik stupňů pod nulu. Nejchladnější bude asi noc na pátek, kdy mohou teploty klesnout až na minus tři stupně.