Česko čeká v pátek mrazivé ráno. Přes den bude slunečno, odpolední teploty se budou, stejně jako ve čtvrtek, pohybovat většinou kolem deseti stupňů. O víkendu se mírně oteplí, v sobotu večer ale od západu začne pršet, neděle už bude sychravá. Celý víkend bude podle meteorologů větrný. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
O víkendu se mírně oteplí a bude pršet
Čtvrteční maximální teploty očekávají meteorologové kolem deseti stupňů, tedy zhruba o šest stupňů níže, než bývá na začátku října obvyklé, odpovídat budou spíše konci října. Během dne bude převažovat velká oblačnost a hlavně v Čechách se přechodně objeví místní přeháňky, na hřebenech hor může znovu sněžit.
„Pátek už bude většinou slunečný, ale s velmi chladným, na mnoha místech i mrazivým, ránem. Odpolední teploty se od dnešních lišit příliš nebudou, stále jen kolem deseti stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
V sobotu ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit mlhy, i mrznoucí. Během dne bude podle meteorologů od západu přibývat oblačnost a večer v západní polovině Čech místy zaprší. Nejvyšší denní teploty budou mezi 11 a 15 stupni Celsia, v Čechách až 17 stupňů.
Neděle bude zatažená až oblačná, na většině území bude pršet. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové mezi devíti a pěti stupni Celsia, nejvyšší denní teploty mezi 11 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17 stupni Celsia.