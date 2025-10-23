O víkendu se čekají přeháňky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČHMÚ
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

Česko má před sebou oblačný a větrný víkend s přeháňkami, které mohou na horách být i sněhové nebo smíšené. Nejvyšší teploty se budou držet nad deseti stupni Celsia. V noci na sobotu ale může při zmenšené oblačnosti i mrznout, hlásí meteorologové.

Ve čtvrtek ještě teploty vystoupí poměrně vysoko, na Moravě a ve Slezsku se odpoledne na některých místech zastaví až na dvaceti stupních Celsia. „Zároveň přejde přes naše území k východu studená fronta a na ní zaprší a za ní se postupně výrazně ochladí a rozfouká,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na Facebooku.

Od pátku do neděle budou maximální teploty většinou okolo dvanácti stupňů Celsia, na konci víkendu na jihu Moravy i kolem čtrnácti stupňů. Pršet začne postupně od západu už ve čtvrtek, na východě země se může později výjimečně vyskytnout i bouřka. Přeháňky se pak budou objevovat celý víkend, na horách budou četnější.

Meteorologové upozorňují také na to, že bude hodně foukat. Ve čtvrtek mohou nárazy být přechodně až 70 km/h, od pátku do neděle pak okolo 55 km/h.

Podobné počasí předpovídá ČHMÚ i pro začátek příštího týdne. V pondělí ještě bude větrno s přeháňkami. Déšť se na většině území vyskytne i v úterý, srážky a vítr ale už budou ustávat a mělo by se vyjasnit.

