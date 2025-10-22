Léto bylo suché. Málo pršelo netypicky hlavně na horách


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Letošní léto, tedy období od začátku června do konce srpna, bylo v Česku srážkově podprůměrné – napršelo 207 milimetrů. Na třetině území nenapršelo proti průměru za roky 1961 až 2000 dokonce ani 80 procent srážek. S ohledem na výrazné regionální rozdíly pršelo podprůměrně na 88 procentech území, na zbytku byly srážky nadprůměrné, uvedl klimatolog z brněnské pobočky ČHMÚ Pavel Zahradníček.

Klimatolog poukázal na to, že letos je deficit výraznější na horách než v nížinách, což nebývá obvyklé. Velmi málo pršelo v Jeseníkách a okres Bruntál byl nejsušší, napršelo v něm jen 67 procent průměru. Méně než sedmdesát procent průměru napršelo také v části Orlických hor či západní části Krušných hor.

Naopak více než 120 procent průměru napršelo na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Při přepočtu na okresy byly srážkově nejbohatší sušší oblasti – 119 procent průměru napršelo na Vyškovsku a Hodonínsku.

Letošek je na srážky celkově chudší. Pouze červenec byl od začátku roku mírně nadprůměrný proti letům 1991 až 2020, vyplývá z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Do těchto statistik spadá ještě září, kdy napršelo 148 procent průměru.

Celkově sušší rok se podepisuje na vydatnosti vodních toků a podzemních pramenů. Ta sice není dramaticky nízká, na hranici sucha jsou jen ojedinělé toky či prameny, nicméně vydatnost pramenů je nyní taková, že už nedokážou dotovat povrchové toky a jejich průtoky závisejí na množství srážek, sdělila minulý týden vedoucí oddělení hydrologie na brněnské pobočce ČHMÚ Hana Hornová.

Výběr redakce

Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud

Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud

před 9 mminutami
Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

12:00Aktualizovánopřed 19 mminutami
Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem

Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem

před 25 mminutami
Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

11:41Aktualizovánopřed 29 mminutami
Na Islandu se poprvé vyskytl komár

Na Islandu se poprvé vyskytl komár

před 2 hhodinami
ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

08:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

07:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruské nálety zabily šest Ukrajinců. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku

Ruské nálety zabily šest Ukrajinců. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku

00:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Léto bylo suché. Málo pršelo netypicky hlavně na horách

Letošní léto, tedy období od začátku června do konce srpna, bylo v Česku srážkově podprůměrné – napršelo 207 milimetrů. Na třetině území nenapršelo proti průměru za roky 1961 až 2000 dokonce ani 80 procent srážek. S ohledem na výrazné regionální rozdíly pršelo podprůměrně na 88 procentech území, na zbytku byly srážky nadprůměrné, uvedl klimatolog z brněnské pobočky ČHMÚ Pavel Zahradníček.
před 57 mminutami

Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bylo v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. V noci na pondělí ještě mrzlo, v dalších dnech by se to nemělo opakovat, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
20. 10. 2025Aktualizováno20. 10. 2025

Desetina stanic ohlásila rekordně nízké teploty

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.
19. 10. 2025

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

Globální meteorologický fenomén La Niña má silný vliv nejen na místech, kde vzniká, ale jeho projevy se propisují až do střední Evropy, včetně České republiky. Může tak ovlivnit i podobu blížící se zimy.
17. 10. 2025

O víkendu může mrznout

V sobotu přejde přes Česko studená fronta, denní teploty se o víkendu budou pohybovat kolem deseti stupňů Celsia. V noci na neděli může mrznout. Po víkendu se pak oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
16. 10. 2025

Oblačné dny se vystřídají se slunečnými

V nadcházejícím týdnu se budou v Česku střídat oblačné dny s těmi polojasnými až slunečnými, mnoho srážek nebude. Teploty se vyšplhají nejvýše k patnácti stupňům Celsia. Noční teploty během týdne klesnou k nule. Od víkendu už může v noci mrznout, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.
13. 10. 2025Aktualizováno13. 10. 2025
Doporučujeme

Satelity zachytily na volném moři vlny vyšší než kostelní věž

Během nedávných bouří zaznamenaly evropské satelity obří vlny na volném oceánu. Měly průměrnou výšku kolem dvaceti metrů, tedy asi jako věž českého vesnického kostelíku. Vyšší vlny zatím družice nikdy nepozorovaly, oznámila Evropská vesmírná agentura (ESA).
9. 10. 2025

O víkendu bude do 17 stupňů, na severu a severovýchodě má pršet

Do konce tohoto týdne vystoupají nejvyšší teploty přes den na dvanáct až sedmnáct stupňů Celsia, v noci a ráno klesnou na deset až pět stupňů. Na severu a severovýchodě země zůstane obloha přes víkend zatažená a bude tam pršet, jinde se srážky objeví jen výjimečně a ukáže se i slunce. Na začátku příštího týdne se ochladí, na horách má sněžit, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
9. 10. 2025
Načítání...