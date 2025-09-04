Ke konci týdne se přechodně ochladí, objeví se přeháňky i bouřky

V Česku se ke konci týdne přechodně mírně ochladí. Po velmi teplém a slunečném čtvrtku se v pátek a v sobotu vyskytnou přeháňky a ojediněle i bouřky, neděle už bude převážně polojasná a začne se znovu oteplovat, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Před námi je velmi teplý den. Převládat bude slunečné počasí, v Čechách ale může být oblačnosti i více, a to zejména na západě, kde není ráno vyloučena dokonce ani přeháňka. Teploty budou na počátek září nadprůměrné, maxima čekáme většinou mezi 24 a 29 stupni Celsia, v nejteplejších oblastech Polabí by se mohla objevit i tropická třicítka,“ uvedli ve čtvrtek meteorologové.
V pátek se v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle, objeví déšť nebo přeháňky. Večer od jihozápadu budou podle meteorologů srážky četnější a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty se v Čechách a na západě Moravy budou pohybovat mezi 17 a 23 stupni Celsia, na zbytku území mezi 24 a 28 stupni.
V sobotu očekávají meteorologové zpočátku velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky a lokálně mlhy. Postupně bude polojasno, na severu a severovýchodě Česka se místy vyskytnou přeháňky, zejména na horách. Vyjasňovat se začne večer. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty budou mezi patnácti a jedenácti stupni, na západě a jihozápadě pak jen sedm stupňů.
V neděli bude převážně polojasno, ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi 22 a 26 stupni, nejnižší noční teploty mezi dvanácti a osmi stupni Celsia.