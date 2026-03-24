Do Česka se vrátí vydatné sněžení


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Do Česka se v druhé polovině týdne vrátí se změnou počasí i vydatné sněžení. Očekávat ho lze zejména ve vyšších polohách Beskyd a podél česko-slovenské hranice, kde od čtvrtka do pátku může napadnout až dvacet centimetrů sněhu. Vyloučeno není, že by to mohlo být i třicet centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dosavadní počasí v zemi sice zatím odpovídalo jaru, řidiči by se podle meteorologů ale neměli nechat sněžením zaskočit.

To, že slunečné počasí s teplotami i přes patnáct stupňů Celsia vystřídá v týdnu výrazné ochlazení s přeháňkami a sněžením, meteorologové avizovali už dřív. V úterý uvedli, že nyní je už takřka jisté, že kvůli tlakové níži v oblasti západního Slovenska se bude výraznější sněžení vyskytovat ve čtvrtek, případně v pátek hlavně v nejvýchodnějších oblastech Česka.

Po slunném začátku týdne se prudce ochladí
„V nejvyšších polohách Beskyd a na Jablunkovsku jsou aktuálně docela vysoké pravděpodobnosti i pro dvacet centimetrů nového sněhu za celou epizodu. Otázka je, kolik centimetrů by mohlo napadnout i v nižších polohách na Zlínsku. I zde je lokálně možnost až k deseti centimetrům nového sněhu,“ uvedli meteorologové s tím, že sníh bude hlavně v nižších polohách zpočátku odtávat.

Nejistá podle meteorologů ale dál zůstává přesná hranice sněžení. „Zajímavé budou zejména návětrné efekty na severovýchodním a východním návětří Moravskoslezských Beskyd, díky kterým mohou být úhrny nakonec lokálně vyšší. To naznačí v dalších dnech více i modely s vyšším rozlišením,“ dodal ČHMÚ.

Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Mluvčí LPP Holding: Chtějí-li po nás politici větší zabezpečení našich prostor, ať nám řeknou jak

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Do Česka se vrátí vydatné sněžení

Do Česka se v druhé polovině týdne vrátí se změnou počasí i vydatné sněžení. Očekávat ho lze zejména ve vyšších polohách Beskyd a podél česko-slovenské hranice, kde od čtvrtka do pátku může napadnout až dvacet centimetrů sněhu. Vyloučeno není, že by to mohlo být i třicet centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dosavadní počasí v zemi sice zatím odpovídalo jaru, řidiči by se podle meteorologů ale neměli nechat sněžením zaskočit.
před 55 mminutami

Po slunném začátku týdne se prudce ochladí

Během tohoto týdne se počasí v Česku prudce změní, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Začátkem týdne bude jasno a až osmnáct stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se ale zatáhne a denní teploty klesnou skoro k nule. V pátek bude přes den pouze jeden až šest stupňů nad nulou. Už od středy se objeví přeháňky a později může i v nižších polohách sněžit.
včera v 09:03

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně

Místo, kde ve starověku probíhaly olympijské hry, je v současné době ohrožené rovnou několika způsoby, na něž má vliv klimatická změna. Podle řecké historičky Sophie Zoumbakiové se dá poučit z toho, co se tam dělo v průběhu uplynulých tří tisíc let. Klíčoví jsou podle ní přitom vždy lidé, řekla v rozhovoru pro Českou televizi.
21. 3. 2026

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
20. 3. 2026

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
19. 3. 2026

USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí

Takový březen zatím Spojené státy nezažily. Pokud se vyplní předpovědi na nejbližší dny, padnou nejen březnové, ale zřejmě i dubnové teplotní rekordy.
17. 3. 2026

V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejícím týdnu čeká Česko proměnlivé počasí. Týden začal zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z následujících čtyř týdnů se teploty začnou dostávat opět do nadprůměrných hodnot až během první dubnové dekády. Srážkově bude období od poloviny března do 12. dubna pravděpodobně průměrné, uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.
16. 3. 2026Aktualizováno16. 3. 2026

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
16. 3. 2026
