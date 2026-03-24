Do Česka se vrátí vydatné sněžení

Do Česka se v druhé polovině týdne vrátí se změnou počasí i vydatné sněžení. Očekávat ho lze zejména ve vyšších polohách Beskyd a podél česko-slovenské hranice, kde od čtvrtka do pátku může napadnout až dvacet centimetrů sněhu. Vyloučeno není, že by to mohlo být i třicet centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dosavadní počasí v zemi sice zatím odpovídalo jaru, řidiči by se podle meteorologů ale neměli nechat sněžením zaskočit.
To, že slunečné počasí s teplotami i přes patnáct stupňů Celsia vystřídá v týdnu výrazné ochlazení s přeháňkami a sněžením, meteorologové avizovali už dřív. V úterý uvedli, že nyní je už takřka jisté, že kvůli tlakové níži v oblasti západního Slovenska se bude výraznější sněžení vyskytovat ve čtvrtek, případně v pátek hlavně v nejvýchodnějších oblastech Česka.
„V nejvyšších polohách Beskyd a na Jablunkovsku jsou aktuálně docela vysoké pravděpodobnosti i pro dvacet centimetrů nového sněhu za celou epizodu. Otázka je, kolik centimetrů by mohlo napadnout i v nižších polohách na Zlínsku. I zde je lokálně možnost až k deseti centimetrům nového sněhu,“ uvedli meteorologové s tím, že sníh bude hlavně v nižších polohách zpočátku odtávat.
Nejistá podle meteorologů ale dál zůstává přesná hranice sněžení. „Zajímavé budou zejména návětrné efekty na severovýchodním a východním návětří Moravskoslezských Beskyd, díky kterým mohou být úhrny nakonec lokálně vyšší. To naznačí v dalších dnech více i modely s vyšším rozlišením,“ dodal ČHMÚ.