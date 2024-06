Urážky od Zemana i odchod Paroubka ze studia. Novinář musí na otázkách trvat, vzpomíná moderátor Rozsypal

„Miloš Zeman mě urážel skoro v každé odpovědi, bral jsem to jako poctu,“ vzpomíná na rozhovor s bývalým prezidentem Michael Rozsypal. Tehdy ještě jako moderátor Českého rozhlasu zpovídal také někdejšího premiéra Jiřího Paroubka. Ten ale po šesti minutách z půlhodinového živě vysílaného pořadu odešel. „Studentům na tom ukazuji, že novinář prostě musí trvat na otázkách,“ říká v podcastu Background ČT24 dnes už moderátor na volné noze a tvůrce projektu Michaelův Mashup.

„Doteď vlastně moc nevím, proč se to stalo. Měl jsem tam potom připravené mnohem víc konfrontační otázky a témata,“ zamýšlí se Rozsypal. „Do dneška to pouštím studentům na besedách. Ukazuji jim na tom, že novinář musí trvat na otázkách a že host si nemůže určovat témata,“ dodává.

Zatímco rozhovor s Milošem Zeman si nakonec vyžádal delší stopáž, rozhovor s Jiřím Paroubkem naopak skončil už po šesti minutách. „Vím, že už dřív odešli i jiní respondenti, ale nikdy to nebylo z živého rozhovoru. Takže to byl velký zážitek. Ten večer jsem dostal hodně panáků v hospodě,“ vybavuje si Rozsypal.

Urážky od prezidenta bral Rozsypal jako poctu. „A taky jako důkaz toho, že mu moje otázky asi nebyly úplně příjemné, byť nebyly nějak zlé nebo konfrontační. Prostě jsem se ptal,“ usmívá se moderátor a pokračuje: „Tehdy například na prověrku Vratislava Mynáře a už to bylo asi v době, kdy už Miloš Zeman nebyl zvyklý na oponentní a analyticko-kritické rozhovory.“

Byl to první živý rozhovor s Milošem Zemanem v Českém rozhlase od „kauzy“ Hovorů z Lán, kdy prezident v přímém přenosu pronesl několik vulgarit. „Bral jsem to jako rozhovor s kýmkoliv jiným,“ uvádí Michael Rozsypal k procesu přípravy na interview s hlavou státu. Příprava však, jak připouští, zabrala delší čas než u jiných rozhovorů.

„Vždycky jsme měli před sebou monitor, kde byl scénář, ale také četka (aplikace České tiskové kanceláře pozn. red.). Řekl jsem proto posluchačům, že vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje mimořádnou zprávou a začal jsem číst první věc, na kterou mi padl zrak. Bylo to něco o raketě, která vyletěla z Kazachstánu do vesmíru,“ vzpomíná Rozsypal.

„Samozřejmě pak jsem měl strach, jestli jsem neudělal něco špatně. Šéfredaktor za mnou tehdy přišel do režie. Ptal jsem se ho, jestli mám výpověď. Řekl mi: Ne, dostaneš odměnu,“ směje se Rozsypal. „Osobně si myslím, že to byl správně zvládnutý rozhovor a že jsem prostě důsledně trval na otázkách.“

Role kuřete v opeře

Z Českého rozhlasu, kde začínal jako elév a přes práci reportéra v terénu se vypracoval až k moderování pořadů, zamířil nejprve do CNN Prima News, kde ale spolupráce skončila ještě před tím, než vůbec začala. „Naučilo mě to, že podaná ruka nemusí vždycky platit,“ glosuje situaci Rozsypal. Místo toho tak zamířil do DVTV a dál pokračoval v rozhovorech. Teď připravuje vlastní pořad Michaelův Mashup, což jsou rozhovory před živým publikem.

Má tak zkušenosti z veřejnoprávního a soukromého média, i práce na volné noze. Jak všechny práce srovnává? „Společná pro Rozhlas a DVTV je veřejnoprávní zásada, to znamená, vyváženost a oponentní otázky,“ vyjmenovává Rozsypal s tím, že zatímco v rozhlase zásady stanovuje kodex, v DVTV si je s sebou přinesli její zakladatelé z České televize. „Snažím se to přenést i do své vlastní produkce,“ doplňuje moderátor.

Kromě rozhovorů se Rozsypal věnuje také moderování odborných konferencí. Jak sám říká, je to to, co ho živí. Právě interakce s živým publikem moderátora zároveň nejvíc nabíjí. „Miluji tu energii, která jde z publika na vás, baví mě, že máte okamžitě zpětnou vazbu,“ dělí se o své pocity.

Aktivní je Rozsypal také na sociálních sítích, i když přiznává, že to s nimi moc neumí. „Byť sociální sítě evidentně neumím, tak mě vždycky bavilo s tím tak nějak blbnout. Asi je to nějaký exhibicionismus a průprava z divadla,“ přidává na závěr vzpomínku na dětství, kdy hrál několik dětských rolí v opeře. „Třeba kuře v lišce Bystroušce,“ usmívá se.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, Podcasty Google, Apple a YouTube.