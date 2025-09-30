Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 30. září
Hegseth na setkání vojenských špiček kritizoval „tlusté generály“
Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se v úterý sešlo na výjimečném jednání na základně námořní pěchoty Quantico ve státě Virginia. Bez udání konkrétního důvodu jej svolal ministr obrany Pete Hegseth, který v projevu ostře kritizoval údajná „desetiletí úpadku“ ozbrojených sil, způsobenými politikou podporující diverzitu a inkluzi. K armádním špičkám promluvil i prezident USA Donald Trump.
Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard
Vláda Petra Fialy (ODS) na úterním zasedání jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Vláda oproti prvnímu návrhu zvýšila příjmy a výdaje o 28 miliard. Plánovaný schodek ale zůstal stejný. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se rozpočtové příjmy pro příští rok zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele a vyšším očekávaným příjmům z EU.
„Nejlepší šance na ukončení války.“ Evropští lídři přivítali Trumpův plán pro Gazu
Na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy již reagují evropští státníci. Plán přivítali lídři Německa, Itálie, Francie i Británie, kteří zároveň nabízejí spolupráci. Podle německého kancléře Friedricha Merze jde o nejlepší šanci na ukončení války. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu také ale v úterý řekl, že izraelská armáda zůstane na většině území Pásma Gazy a Jeruzalém nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu, ačkoliv mírový plán, se kterým souhlasil, se o tomto zmiňuje.
Ukrajina posílá do Dánska dronové experty
Ukrajina vysílá do Dánska vojenskou misi, jejímž úkolem bude při cvičení sdílet s partnery zkušenosti z boje proti dronům, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X. Oznámení přichází den před neformálním summitem Evropské unie v Kodani, ve čtvrtek se v dánské metropoli navíc uskuteční schůzka Evropského politického společenství (EPC).
Vláda omezila vstup držitelů ruských diplomatických pasů do země
Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do Česka. Návrh ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) schválila vláda. Netýká se například diplomatů, kteří jsou již v Česku akreditovaní, či těch, kteří přes Česko pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací. Mluvčí ruské diplomacie označila zákaz za „další šílené opatření“, píše TASS.
Ředitel pražské zoo Bobek rezignuje
Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených, což ředitel odmítl. Nyní uvedl, že kampaň proti němu zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.
Ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,6 procenta
Zpřesněný odhad Českého statistického úřadu potvrdil, že česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,6 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) v prvních třech měsících roku stoupl o 0,5 procenta.
Za špionáž pro Čínu poslal soud asistenta poslance AfD do vězení
Na čtyři roky a devět měsíců poslal soud v Drážďanech do vězení bývalého spolupracovníka poslance strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Němce čínského původu shledal vinným ze špionáže pro Čínu. Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.
V Hradci Králové objevili kruhovou stavbu starší než Stonehenge
Necelých sto metrů měřící kruh, který v dávné minulosti obývali pravěcí lidé, našli archeologové ve východních Čechách, konkrétně v Hradci Králové. Fakt, že to není první objev tohoto druhu v této lokalitě, dle vědců naznačuje, jak důležité místo bylo.