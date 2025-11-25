SOUHRN: Zásadní události úterý 25. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 25. listopadu 2025.
Ruské drony zabíjely na Ukrajině a zalétly do Moldavska a Rumunska
Ukrajina opět čelila rozsáhlému ruskému útoku podniknutému za pomoci bezpilotních letounů, střel s plochou dráhou letu a raket. V Kyjevě přišlo o život nejméně sedm lidí a další utrpěli zranění. Drony narušily i vzdušný prostor Moldavska a Rumunska.
V sídle Správy železnic zasahovali kriminalisté
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali v úterý na několika místech v Praze. Dorazili i do sídla Správy železnic. Podle serveru Odkryto.cz se kauza týká stavebních zakázek na železnici za stovky milionů korun. Konkrétně jde podle webu mimo jiné o zakázky na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně. Podle státního zástupce zatím nebyl nikdo zadržen ani obviněn.
Koalice ANO, SPD a Motoristů se sešla k jednání o kandidátech na ministry
K projednání personálního složení budoucí vlády se sešli zástupci ANO, SPD a Motoristů. Po formálním potvrzení s koaličními partnery předá jména prezidentovi. Tentokrát by je měl pravděpodobný budoucí premiér doručit na Pražský hrad osobně, a to ve středu odpoledne.
Zemřela Jorga Kotrbová
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují mimo jiné jako Zlatovlásku z filmové pohádky. Výrazněji se uplatnila také v dabingu.
Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU, rozhodl soud
Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřená v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Podle něj Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou polských občanů uzavřené v Německu s odůvodněním, že polské právo nepovoluje sňatek osob stejného pohlaví.
Vědci objevili strategie mravenčích válek
Vědci popsali další případ mravenčích válek, v nichž jedna strana používá proti druhé rafinované zbraně. V tomto případě jde o kombinace útoku chemického, biologického a špionážního.