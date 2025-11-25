Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové


25. 11. 2025Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují mimo jiné jako Zlatovlásku z filmové pohádky. Výrazněji se uplatnila také v dabingu.

„Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu,“ napsala o Kotrbové Herecká asociace, která úmrtí herečky oznámila „ve jménu rodiny“.

Jorga Kotrbová začala filmovat už ve čtrnácti letech, kdy ji obsadil režisér Karel Kachyňa do hlavní role lyrického příběhu Trápení o dívce osamocené ve společnosti vrstevníků, která se spřátelí s divokým koněm. Talentu mladé dívky si díky filmu všimli ve vinohradském divadle, kde jí právě na základě této role nabídli záskok v Millerově Honu na čarodějnice.

V roce 1969 ukončila DAMU a nastoupila do angažmá v pražském Realistickém divadle (dnešní Švandovo divadlo) na Smíchově, od roku 1993 byla členkou Divadla Na zábradlí. Ve stejném roce, kdy končila školu, si zahrála v komediálním snímku Utrpení mladého Boháčka.

Pohádky i komedie

K jejím nejznámějším rolím patří ty pohádkové, zejména v hudebním vyprávění Zlatovláska ze začátku sedmdesátých let. Princeznu hrála i v dalším hudebním filmu – Honza málem králem. Dostávala také komediální role, například v titulech Pátek není svátek či V podstatě jsme normální.

„Ve filmu vždy zaujala svým výrazným ženským typem,“ připomněla o Kotrbové Herecká asociace. Kotrbová vynikla ve filmových a televizních rolích jako prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních.

Jorga Kotrbová (vlevo) na snímku z roku 1996 s herečkou Lorettou Switovou, představitelkou majora Houlihanové v seriálu M.A.S.H. Kotrbová tuto postavu dabovala do češtiny
Zdroj: ČTK/Judita Thomová

Později se od filmu odkláněla, realizovala se na jevišti a renomé si získala jako dabérka, mimo jiné svůj hlas propůjčila majoru Houlihanové v seriálu M.A.S.H. Byla laureátkou Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

V porevolučních letech hrála třeba v komedii Zdeňka Tyce Už. Naposledy se před kamerou objevila v roce 2003 v krimi Smrt pedofila (snímek lze přehrát v iVysílání).

Výběr redakce

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

09:00Aktualizovánopřed 31 mminutami
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

09:11Aktualizovánopřed 34 mminutami
Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti. Omezil dodávky tepla, vody i elektřiny

Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti. Omezil dodávky tepla, vody i elektřiny

04:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

před 2 hhodinami
Ženy ohrožené násilím volají na novou linku pomoci častěji

Ženy ohrožené násilím volají na novou linku pomoci častěji

před 3 hhodinami
Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání

Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání

před 3 hhodinami
Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média

Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové

Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují mimo jiné jako Zlatovlásku z filmové pohádky. Výrazněji se uplatnila také v dabingu.
09:11Aktualizovánopřed 34 mminutami

Kolik stojí neprodejné obrazy? 50 miliard eur za Monu Lisu, ani jedno za Guernicu

Jednoznačnou cenovku na umění „věší“ aukční síně. Jsou ale výtvarná díla, která se na trh nikdy nedostala a pravděpodobně ani nedostanou. Obrazy Mona Lisa, Guernica či Noční hlídka obdivují návštěvníci muzeí a jejich největší cena není ta vyjádřitelná penězi. Přesto – dalo by se vyčíslit, na kolik by zájemce přišly?
před 22 hhodinami

Zemřel Udo Kier. Hrál u Triera nebo v Nabarveném ptáčeti

Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier, který se prosadil i v Hollywoodu a často spolupracoval s dánským režisérem Larsem von Trierem. Informovala o tom v pondělí s odvoláním na jeho životního partnera německá média. Kier si zahrál také ve snímku Václava Marhoula Nabarvené ptáče z roku 2019.
před 23 hhodinami

Nejde o to, pochopit všechno, co vidíte, říká režisér dokumentu o hodnotě umění

Dokumentární satira Má to cenu?! poodkrývá v kinech zákulisí trhu s uměním, byť podle tvůrců nemá ambice být srozumitelným výkladem. Před kamerou se střetávají pohledy a ambice sběratelů, galeristů a umělců.
21. 11. 2025

Netušila jsem, jak velký fenomén se za hrou Kingdom Come bude skrývat, prozradila Leichtová

Česká videohra Kingdom Come: Deliverance II se na celém světě zařadila mezi šest nejlepších titulů letošního roku. A součástí tohoto globálního herního fenoménu se stala i herečka Kristýna Leichtová, která byla předlohou pro postavu Kateřiny. Herečka prozradila, že si prý na začátku nedokázala představit, „jak obrovský fenomén se za tím bude skrývat“. Rozdíl mezi dabingem videohry a filmu či seriálu podle ní tkví především v absenci obrazu při dabování hry. Sdělila, že sama hit nikdy nehrála, ale viděla „pár ukázek na internetu“ a uznává, že to je „opravdu velice zábavná záležitost“.
21. 11. 2025

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54,7 milionu dolarů, padl tak ženský rekord

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se v newyorské aukční síni Sotheby’s ve čtvrtek večer tamního času vydražil za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy korun). Obraz nazvaný Sen (Postel) z roku 1940 se tak stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. Před aukcí se cena obrazu odhadovala na 40 až 60 milionů dolarů. Totožnost kupce nebyla zveřejněna. Informovaly o tom tiskové agentury AFP a AP.
21. 11. 2025

Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat

Do kin vstupuje hraný film Neporazitelní. Snímek režiséra Dana Pánka pojednává o druhých šancích a nových začátcích, je inspirovaný událostmi kolem mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019. Vznikl v koprodukci České televize.
20. 11. 2025

Číňanky rády čtou o blízkém vztahu dvou mužů, úřady jim danmei ale chtějí vzít

V Číně sílí tlak proti autorům a fanouškům literárního žánru danmei. Romantické příběhy, které se nevyhýbají erotice, o vztazích mezi muži píší a čtou hlavně heterosexuální ženy.
20. 11. 2025
Načítání...