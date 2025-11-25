Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují mimo jiné jako Zlatovlásku z filmové pohádky. Výrazněji se uplatnila také v dabingu.
„Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu,“ napsala o Kotrbové Herecká asociace, která úmrtí herečky oznámila „ve jménu rodiny“.
Jorga Kotrbová začala filmovat už ve čtrnácti letech, kdy ji obsadil režisér Karel Kachyňa do hlavní role lyrického příběhu Trápení o dívce osamocené ve společnosti vrstevníků, která se spřátelí s divokým koněm. Talentu mladé dívky si díky filmu všimli ve vinohradském divadle, kde jí právě na základě této role nabídli záskok v Millerově Honu na čarodějnice.
V roce 1969 ukončila DAMU a nastoupila do angažmá v pražském Realistickém divadle (dnešní Švandovo divadlo) na Smíchově, od roku 1993 byla členkou Divadla Na zábradlí. Ve stejném roce, kdy končila školu, si zahrála v komediálním snímku Utrpení mladého Boháčka.
Pohádky i komedie
K jejím nejznámějším rolím patří ty pohádkové, zejména v hudebním vyprávění Zlatovláska ze začátku sedmdesátých let. Princeznu hrála i v dalším hudebním filmu – Honza málem králem. Dostávala také komediální role, například v titulech Pátek není svátek či V podstatě jsme normální.
„Ve filmu vždy zaujala svým výrazným ženským typem,“ připomněla o Kotrbové Herecká asociace. Kotrbová vynikla ve filmových a televizních rolích jako prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních.
Později se od filmu odkláněla, realizovala se na jevišti a renomé si získala jako dabérka, mimo jiné svůj hlas propůjčila majoru Houlihanové v seriálu M.A.S.H. Byla laureátkou Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
V porevolučních letech hrála třeba v komedii Zdeňka Tyce Už. Naposledy se před kamerou objevila v roce 2003 v krimi Smrt pedofila (snímek lze přehrát v iVysílání).