SOUHRN: Zásadní události úterý 21. dubna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. dubna 2026.

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Ukrajina podle tamního prezidenta Volodymyra Zelenského dokončila opravy ropovodu Družba, který poškodil ruský úder. Zařízení se tak může vrátit k provozu. Maďarsko jeho znovuzprovozněním podmiňovalo svůj souhlas s půjčkou Evropské unie pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se členské státy dohodly již v prosinci 2025. Podle serveru Ukrajinska pravda EU plánuje poskytnout Ukrajině první tranši z úvěru koncem května nebo začátkem června.

VÍCE K TÉMATU
Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj
Ropovod Družba


Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.

Více k tématu
Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů
Péter Magyar


Poslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. Opozice ohlásila už před pokračováním schůze snahu zablokovat volbu šesti radních České televize plánovanou na středu. Opoziční lídři požadovali na plénu vyškrtnutí výběru členů rady z již schváleného programu. O návrhu budou poslanci teprve hlasovat.

VÍCE K TÉMATU
Poslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci
Poslanecká sněmovna


Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot

Senát by měl podle svého hospodářského i ústavně-právního výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční zákonodárci chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.

Více k tématu
Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot
Ilustrační snímek
Kontext
Vláda zvýšila cenové stropy pohonných hmot pro středu
Ilustrační foto
Kontext
Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem
Ilustrační foto


Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.

Více k tématu
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc
Dětská výživa od firmy HiPP, ilustrační foto


Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice ostrovní země. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tento asijský stát zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.

Více k tématu
Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky
Maketa rakety Type-12 SSM vystavená na zbrojním veletrhu v Japonsku, ilustrační foto


Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.

Více k tématu
Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud
Knihy s LGBT+ postavami uzavřené ve fólii v maďarském knihkupectví


„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získal Vetchý

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 převzal herec Ondřej Vetchý. Udělována je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Vetchému se výbor rozhodl ocenění udělit za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.

Více k tématu
„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získal Vetchý
Ondřej Vetchý převzal Cenu Arnošta Lustiga


Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry

Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.

Více k tématu
Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry
StarDance 2026: Vojtěch Dyk a Catharina Málek

Výběr redakce

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, řekl Macinka

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, řekl Macinka

před 3 mminutami
Opozice zamezila rychlému schválení rozšíření trestní úpravy neplacení výživného

ŽivěOpozice zamezila rychlému schválení rozšíření trestní úpravy neplacení výživného

14:01Aktualizovánopřed 8 mminutami
Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz

Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz

16:33Aktualizovánopřed 11 mminutami
Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

16:53Aktualizovánopřed 48 mminutami
Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

17:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

15:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události úterý 21. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. dubna 2026.
před 1 hhodinou

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo), který mění systém financování veřejnoprávních médií, sdělil po schůzce generální ředitel ČRo René Zavoral. Zároveň uvedl, že úpravy systému v rámci takzvané poslanecké malé mediální novely, která z povinnosti platit poplatky osvobozuje některé skupiny poplatníků, by pro ČRo znamenaly snížení příjmů okolo 250 až 300 milionů ročně.
17:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v úterý 21. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 20. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 20. dubna 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

Česká televize a Český rozhlas v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn financování veřejnoprávních médií. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek svobodného, stabilního a předvídatelného fungování veřejnoprávních médií. Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně oznámil, že se ve středu setká s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
včeraAktualizovánovčera v 14:34

SOUHRN: Zásadní události neděle 19. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. dubna 2026.
19. 4. 2026Aktualizováno19. 4. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 18. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. dubna 2026.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 17. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. dubna 2026.
17. 4. 2026Aktualizováno17. 4. 2026
Načítání...