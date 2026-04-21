SOUHRN: Zásadní události úterý 21. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. dubna 2026.
Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj
Ukrajina podle tamního prezidenta Volodymyra Zelenského dokončila opravy ropovodu Družba, který poškodil ruský úder. Zařízení se tak může vrátit k provozu. Maďarsko jeho znovuzprovozněním podmiňovalo svůj souhlas s půjčkou Evropské unie pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se členské státy dohodly již v prosinci 2025. Podle serveru Ukrajinska pravda EU plánuje poskytnout Ukrajině první tranši z úvěru koncem května nebo začátkem června.
Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů
Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.
Poslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci
Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. Opozice ohlásila už před pokračováním schůze snahu zablokovat volbu šesti radních České televize plánovanou na středu. Opoziční lídři požadovali na plénu vyškrtnutí výběru členů rady z již schváleného programu. O návrhu budou poslanci teprve hlasovat.
Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot
Senát by měl podle svého hospodářského i ústavně-právního výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční zákonodárci chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky
Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice ostrovní země. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tento asijský stát zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud
Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získal Vetchý
Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 převzal herec Ondřej Vetchý. Udělována je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Vetchému se výbor rozhodl ocenění udělit za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry
Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.