SOUHRN: Zásadní události soboty 18. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. dubna 2026.
Írán opět zablokoval Hormuzský průliv
Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze
Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích
Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Už dříve poslal tento soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
Střelec v Kyjevě zabil nejméně pět lidí
Nejméně pět lidí zemřelo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatických zbraní na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, oznámily místní úřady. Počet mrtvých potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských médií je mezi zraněnými dítě. Policie dotyčného následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko podle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.
Tisza při sčítání ještě navýšila počet získaných poslaneckých křesel
Při pokračujícím sčítání hlasů po volbách v Maďarsku získala strana Tisza další křesla v parlamentu, podle současných výsledků tak bude mít ve 199členném zákonodárném sboru 141 poslanců. Maďarské úřady informují, že mají sečteno 99,99 procenta hlasů.
USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
PŘEHLEDNĚ: Takhle mění nový Dvorecký most tramvajovou dopravu v Praze
Kvůli novému Dvoreckému mostu, který se otevřel o tomto víkendu, dochází ke změnám celé řady tras tramvají v hlavním městě. Infografika v článku ukazuje jednoduše a názorně všechny důležité změny v tramvajové dopravě po Praze.