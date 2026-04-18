Střelec v Kyjevě zabil nejméně pět lidí


18. 4. 2026|Zdroj: ČTK, Reuters, Kyiv Post

Nejméně pět lidí zemřelo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, oznámily místní úřady. Počet mrtvých potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských médií je mezi zraněnými dítě. Policie dotyčného následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko dle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.

Zelenskyj v příspěvku na telegramu, v němž podle Reuters citoval ministra vnitra Ihora Klymenka, uvedl, že deset lidí bylo převezeno do nemocnice. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klyčka je mezi nimi i zraněné dítě. Ke střelbě došlo za bílého dne v obytné čtvrti v Holosijivském obvodu na jihu hlavního města.

„Zvláštní zásahová jednotka zaútočila na obchod, kde se nacházel pachatel. Ten vzal lidi jako rukojmí a při zatýkání střílel na policisty. Předtím se s ním pokoušeli navázat kontakt vyjednavači,“ uvedl Klymenko na telegramu.

Čtyři rukojmí se podařilo zachránit, píše Reuters. Fotografie agentury z ulice, kde střelec útočil, ukázaly nehybná těla obětí ležící na silnici.

Okolnosti incidentu se podle Zelenského vyšetřují. „Podle předběžných informací (útočník) použil automatickou zbraň. Současně vypukl požár v bytě, kde měl trvalý pobyt,“ uvedl generální prokurátor.

Střelec v Kyjevě zabil nejméně pět lidí

Střelec v Kyjevě zabil nejméně pět lidí

Aktuálně z rubriky Svět

Střelec v Kyjevě zabil nejméně pět lidí

Nejméně pět lidí zemřelo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, oznámily místní úřady. Počet mrtvých potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských médií je mezi zraněnými dítě. Policie dotyčného následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko dle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.
Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Tisza při pokračujícím sčítání hlasů získala další poslanecká křesla

Při pokračujícím sčítání hlasů po volbách v Maďarsku získala strana Tisza další křesla v parlamentu, podle současných výsledků tak bude mít ve 199členném zákonodárném sboru 141 poslanců. Maďarské úřady informují, že mají sečteno 99,99 procenta hlasů.
před 1 hhodinou

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
14:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
před 6 hhodinami

VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

Polsko zaznamenalo výrazný pokles počtu nelegálního překročení hranice. Úřady zadržely až o 96 procent migrantů méně než před čtyřmi roky. Běžence podle Varšavy k hranicím posílá ruský a běloruský režim s cílem destabilizovat státy Evropské unie. Polsko přitom stále buduje ještě silnější bariéry a další opatření.
před 9 hhodinami

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
05:07Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Tchajwanským průlivem proplul japonský torpédoborec, Čína ostře protestuje

Tchajwanským průlivem v pátek proplul torpédoborec japonských námořních sil, což vyvolalo ostrý protest Číny, napsala agentura Kjódó. Jde o první takový případ od nástupu japonské premiérky Sanae Takaičiové do úřadu loni v říjnu, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi kvůli výrokům o Tchaj-wanu, na nějž si Peking činí nárok.
před 10 hhodinami
