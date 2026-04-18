Střelec v Kyjevě zabil nejméně pět lidí

Nejméně pět lidí zemřelo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, oznámily místní úřady. Počet mrtvých potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských médií je mezi zraněnými dítě. Policie dotyčného následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko dle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.
Zelenskyj v příspěvku na telegramu, v němž podle Reuters citoval ministra vnitra Ihora Klymenka, uvedl, že deset lidí bylo převezeno do nemocnice. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klyčka je mezi nimi i zraněné dítě. Ke střelbě došlo za bílého dne v obytné čtvrti v Holosijivském obvodu na jihu hlavního města.
„Zvláštní zásahová jednotka zaútočila na obchod, kde se nacházel pachatel. Ten vzal lidi jako rukojmí a při zatýkání střílel na policisty. Předtím se s ním pokoušeli navázat kontakt vyjednavači,“ uvedl Klymenko na telegramu.
Čtyři rukojmí se podařilo zachránit, píše Reuters. Fotografie agentury z ulice, kde střelec útočil, ukázaly nehybná těla obětí ležící na silnici.
Okolnosti incidentu se podle Zelenského vyšetřují. „Podle předběžných informací (útočník) použil automatickou zbraň. Současně vypukl požár v bytě, kde měl trvalý pobyt,“ uvedl generální prokurátor.