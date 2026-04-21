Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy v úterý ráno klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za obratem stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky suroviny z důležitého blízkovýchodního regionu.
Kolem 7:30 SELČ severomořská ropa Brent ztrácela 1,7 procenta a prodávala se za 93,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI klesala o 2,1 procenta na 87,76 dolaru za barel.
V pondělí cena ropy Brent vzrostla o 5,6 procenta a ropy WTI o 6,9 procenta, protože Írán opět uzavřel Hormuzský průliv. Zablokoval tak důležitou dopravní tepnu pro přepravu komodity. USA také zadržely íránskou nákladní loď v rámci blokády íránských přístavů.
Investoři se nyní zaměřili na pravděpodobnost, že jednání v tomto týdnu prodlouží stávající příměří nebo dokonce přinesou uzavření konečné dohody, i když šance na další konflikt a narušení toku ropy přetrvává.
„Zatímco energetické trhy včera (v pondělí) prudce vzrostly v návaznosti na rozhodnutí Íránu zvrátit rozhodnutí o otevření Hormuzského průlivu, stále se obchodují způsobem, který naznačuje optimismus z jednání mezi USA a Íránem,“ uvedli analytici banky ING.
Pokud narušení provozu v průlivu potrvá další měsíc, mohly by se ceny ropy ve druhém čtvrtletí pohybovat kolem 110 dolarů za barel, uvedla banka Citi. Hormuzským průlivem proudí asi pětina světových dodávek ropy a plynu. Vyšší ceny způsobené uzavřením této tepny dosud snížily poptávku po ropě o zhruba tři procenta, napsala agentura Reuters.